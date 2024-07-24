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Начальник поезда и проводник лишились работы за безбилетный провоз пассажира

КТЖ, Казахстанские железные дороги, поезда, вагоны, ЖД, железнодорожный вокзал, платформа, расписание поездов, скоростной поезд, Тальго, фото - Новости Zakon.kz от 24.07.2024 16:31 Фото: rail-news.kz
"Казахстан темир жолы", оператор магистральной железнодорожной сети Казахстана, борется с фактами провоза безбилетных пассажиров и незаконной продажей проездных документов. За это компания увольняет ответственных за перевозки лиц, сообщает Zakon.kz.

Компания провела служебное расследование на железнодорожном вокзале "Алматы-2". Его результаты показали незаконную перепродажу билетов и создание их искусственного дефицита.

Также проверяющая компания выявила факт незаконной перевозки пассажира в поезде "Шымкент-Астана". Проводники согласились за определенную плату провезти человека без официально купленного билета.

Из-за выявленных нарушений начальника поезда и проводника уволили, а второй проводник и заместитель начальника участка станции Шымкент получили строгий выговор.

2 июля 2024 года появилась информация, что министр здравоохранения внесла изменения в Санитарные правила "Санитарно-эпидемиологические требования к транспортным средствам для перевозки пассажиров и грузов". Иными словами, к санитарному состоянию вагонов метро и поездов установили новые требования. 

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