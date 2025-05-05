Что запрещено провозить в поездах Казахстана: обновленный список

Сезон отпусков в самом разгаре. Поэтому казахстанцам в очередной раз напомнили о перечне вещей, запрещенных к провозу на железнодорожном транспорте. 5 мая 2025 года список перечислили Zakon.kz в пресс-службе АО "Пассажирские перевозки".

Также стоит помнить, что в соответствии с законодательством Казахстана попытка провоза опасных или запрещенных предметов влечет за собой уголовную ответственность.

Перед поездкой обязательно и заблаговременно ознакомьтесь с перечнем.

Что запрещено брать в поезд

Взрывные устройства и взрывчатые вещества, пиротехнику (салюты, фейерверки и другие предметы, которые потенциально взрывоопасны).

Радиоактивные и наркотические вещества, легковоспламеняющиеся жидкости и вещества, в том числе бензин, метиловый эфир, метанол.

Воспламеняющиеся твердые вещества.

Ядовитые, сильнодействующие и отравляющие вещества в жидком или твердом состоянии.

Инфекционно или биологически опасные материалы, вещества и предметы, содержащие их.

Все виды огнестрельного оружия, в том числе метательное, электрическое, механическое оружие, комбинированное, бесствольное травматическое, газовое, предметы ударно-дробящего действия, шашки, сабли, тесаки, ятаганы, палаши, мечи, шпаги, штыки, кинжалы, кортики, стилеты, кастеты, кистени.

Боеприпасы к огнестрельному и газовому оружию, в том числе патроны боевые, светозвуковые, травматического действия, холостые, снаряженные охотничьи патроны.

Даже если кто-то и задумается о проносе запрещенных предметов, то перед началом поездки на поезде пассажиры проходят обязательный контроль на вокзалах.

"На крупнейших железнодорожных станциях установлены рентгено-телевизионные установки, стационарные и ручные металлодетекторы, а также портативные детекторы. Работают системы видеонаблюдения, охранной и тревожной сигнализации, осуществляется круглосуточное дежурство сотрудников полиции и службы охраны". Пресс-служба АО "Пассажирские перевозки"

Кроме того, контроль безопасности осуществляется и в пути следования.

"В поездах действует система видеонаблюдения, информация с которой доступна исключительно уполномоченным сотрудникам. Мониторинг ведется в круглосуточном режиме и охватывает наиболее уязвимые зоны: вагоны, входы и выходы, а также места общего пользования". Пресс-служба АО "Пассажирские перевозки"

Ранее в Тараза произошло дорожно-транспортное происшествие (ДТП). Там машину зажало между автобусом и вагоном грузового поезда. Двух пассажиров легковушки спасателям пришлось извлекать из покореженного автомобиля. Их передали медикам скорой помощи.