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Что запрещено провозить в поездах Казахстана: обновленный список

КТЖ, Казахстанские железные дороги, поезд, поезда, вагон, вагоны, ЖД, железнодорожный вокзал, платформа, расписание поездов, скоростной поезд, Тальго, пассажиры, фото - Новости Zakon.kz от 05.05.2025 09:28 Фото: Zakon.kz/Павел Михеев
Сезон отпусков в самом разгаре. Поэтому казахстанцам в очередной раз напомнили о перечне вещей, запрещенных к провозу на железнодорожном транспорте. 5 мая 2025 года список перечислили Zakon.kz в пресс-службе АО "Пассажирские перевозки".

Также стоит помнить, что в соответствии с законодательством Казахстана попытка провоза опасных или запрещенных предметов влечет за собой уголовную ответственность.

Перед поездкой обязательно и заблаговременно ознакомьтесь с перечнем.

Что запрещено брать в поезд

  • Взрывные устройства и взрывчатые вещества, пиротехнику (салюты, фейерверки и другие предметы, которые потенциально взрывоопасны).
  • Радиоактивные и наркотические вещества, легковоспламеняющиеся жидкости и вещества, в том числе бензин, метиловый эфир, метанол.
  • Воспламеняющиеся твердые вещества.
  • Ядовитые, сильнодействующие и отравляющие вещества в жидком или твердом состоянии.
  • Инфекционно или биологически опасные материалы, вещества и предметы, содержащие их.
  • Все виды огнестрельного оружия, в том числе метательное, электрическое, механическое оружие, комбинированное, бесствольное травматическое, газовое, предметы ударно-дробящего действия, шашки, сабли, тесаки, ятаганы, палаши, мечи, шпаги, штыки, кинжалы, кортики, стилеты, кастеты, кистени.
  • Боеприпасы к огнестрельному и газовому оружию, в том числе патроны боевые, светозвуковые, травматического действия, холостые, снаряженные охотничьи патроны.

Даже если кто-то и задумается о проносе запрещенных предметов, то перед началом поездки на поезде пассажиры проходят обязательный контроль на вокзалах.

"На крупнейших железнодорожных станциях установлены рентгено-телевизионные установки, стационарные и ручные металлодетекторы, а также портативные детекторы. Работают системы видеонаблюдения, охранной и тревожной сигнализации, осуществляется круглосуточное дежурство сотрудников полиции и службы охраны".Пресс-служба АО "Пассажирские перевозки"

Кроме того, контроль безопасности осуществляется и в пути следования.

"В поездах действует система видеонаблюдения, информация с которой доступна исключительно уполномоченным сотрудникам. Мониторинг ведется в круглосуточном режиме и охватывает наиболее уязвимые зоны: вагоны, входы и выходы, а также места общего пользования".Пресс-служба АО "Пассажирские перевозки"

Ранее в Тараза произошло дорожно-транспортное происшествие (ДТП). Там машину зажало между автобусом и вагоном грузового поезда. Двух пассажиров легковушки спасателям пришлось извлекать из покореженного автомобиля. Их передали медикам скорой помощи.

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Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
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