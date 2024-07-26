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Законодательство РК

В Карагандинской области задержали подозреваемых в хищениях из "Казахмыса"

Совместная операция МВД и КНБ, в Карагандинской области выявлена ОПГ, фото - Новости Zakon.kz от 26.07.2024 09:29 Фото: YouTube/МВД РК
Министерство внутренних дел (МВД) совместно с Комитетом национальной безопасности (КНБ) при координации прокуратуры Карагандинской области провели задержание преступной группы, занимавшейся хищением металла и товаров из промышленных компаний, в том числе "Казахмыс", сообщает Zakon.kz.

Согласно данным правоохранителей за 26 июля 2024 года, в криминальной деятельности подозреваются, помимо местного криминалитета, работники предприятий, в том числе руководители и сотрудники служб безопасности.

Ущерб, причиненный в результате преступной деятельности, устанавливается.

"В Департамент полиции Карагандинской области доставлено более 20 фигурантов. В ходе обысковых мероприятий у них изъято огнестрельное и травматическое оружие, автотранспорт, денежные средства и другие вещественные доказательства по уголовному делу. Иные сведения в интересах следствия не разглашаются".Представитель Департамента по борьбе с организованной преступностью МВД Куандык Алпыс

Также сказано, что работа по выявлению и пресечению криминальных групп, действующих на градообразующих предприятиях, проводится на системной основе.

24 июля 2024 года МВД опубликовало фото подозреваемых в совершении хищений в особо крупном размере из АО "Qarmet".

По уголовному делу, зарегистрированному по факту мошенничества, совершенного преступной группой в особо крупном размере (ст. 190 ч. 4 УК), разыскиваются:

  • Ахметжанов Мирас Калымбекович, 02.04.1987 г.р. Уроженец области Абай, ранее судим за кражу. Мера пресечения – "содержание под стражей".
  • Чижевский Андрей Александрович, 29.11.1987 г.р. Уроженец Костанайской области. Мера пресечения – "содержание под стражей".

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