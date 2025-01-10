В Кызылорде задержали подозреваемых в хищении нефтепродуктов

Управление по борьбе с организованной преступностью департамента полиции Кызылординской области при координации прокуратуры задержало группу лиц, занимавшуюся хищением нефтепродуктов с предприятия города, передает Zakon.kz.

В криминальную схему были вовлечены сами работники и охранники промышленного объекта. Проведено более 20 обысковых мероприятий.

Изъято свыше 25 тонн похищенных нефтепродуктов. Предварительный ущерб, нанесенный предприятию от действий подозреваемых лиц, составил более 200 млн тенге. В полицию доставлено 12 фигурантов, 9 из которых водворены в ИВС.

"Следственным управлением департамента полиции области проводится расследование по фактам хищения и транспортировки нефтепродуктов без соответствующих документов", – сообщил представитель департамента по борьбе с организованной преступностью МВД Куандык Алпыс.

Ранее сообщалось, что житель Костанайской области лишил себя 334 тысяч тенге за дебош в поезде.

