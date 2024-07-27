Сильная жара, дождь, гроза: погода в Казахстане на ближайшие три дня
Астана
В Астане 28 июля переменная облачность, ночью и утром дождь, гроза. Ветер юго-западный, западный, ночью 3-8, днем 9-14 м/с. Температура воздуха ночью +13+15°, днем +22+24°.
29 июля: переменная облачность, без осадков. Ветер юго-западный 9-14 м/с. Температура воздуха ночью +10+12°, днем +24+26°.
30 июля: переменная облачность, без осадков. Ветер юго-западный 9-14 м/с. Температура воздуха ночью +10+12°, днем +26+28°.
Алматы
В Алматы 28 июля: переменная облачность, без осадков. Ветер юго-восточный 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +24+26°, днем сильная жара +36+38°.
29 июля: переменная облачность, без осадков. Ветер юго-западный 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +23+25°, днем сильная жара +35+37°.
30 июля: переменная облачность, днем кратковременный дождь, гроза. Ветер юго-западный 3-8, при грозе 15 м/с. Температура воздуха ночью +23+25°, днем сильная жара +35+37°.
Шымкент
В Шымкенте 28-30 июля ожидается переменная облачность, без осадков. Ветер северо-восточный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +20+22°, днем +35+37°.
Вместе с тем, по данным синоптиков, 28 июля самая сильная жара прогнозируется в городе Конаев: +41°, переменная облачность, без осадков, ночью температура +24+26°.
В Петропавловске облачно, ночью дождь, гроза. Порывистый ветер, температура днем +19+21°, ночью +14+16°.
В Костанае переменная облачность, утром и днем дождь, гроза. Порывистый ветер. Температура днем +21+23°, ночью +10+12°.
В Кокшетау переменная облачность, днем небольшой дождь, порывистый ветер. Температура днем +20+22°, ночью +13+15°.
В Павлодаре переменная облачность, днем дождь, гроза. Температура днем +29+31°, ночью +19+21°.
В Караганде переменная облачность, без осадков. Температура днем +26+28°, ночью +17+19°.
В Усть-Каменогорске переменная облачность, во второй половине дня кратковременный дождь, гроза, днем порывистый ветер. Температура днем +33+35°, ночью +18+20°.
В Семее переменная облачность, днем кратковременный дождь, гроза, порывистый ветер. Температура днем +29+31°, ночью +21+23°.
В Уральске переменная облачность, днем кратковременный дождь, гроза. Температура днем +26+28°, ночью +12+14°.
В Атырау переменная облачность, без осадков. Температура днем +29+31°, ночью +16+18°.
В Актобе переменная облачность, без осадков, днем порывистый ветер. Температура днем +24+26°, ночью +11+13°.
В Актау переменная облачность, ночью временами дождь, гроза. Температура днем +27+29°, ночью +17+19°.
В Таразе переменная облачность, без осадков. Температура днем +35+37°, ночью +21+23°.
В Туркестане переменная облачность, без осадков. Температура днем 38+40°, ночью +21+23°.
В Кызылорде небольшая облачность, без осадков. Температура днем +32+34°, ночью +20+22°.