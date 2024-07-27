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Сильная жара, дождь, гроза: погода в Казахстане на ближайшие три дня

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РГП "Казгидромет" представил прогноз погоды на 28, 29 и 30 июля 2024 года в городах Казахстана, сообщает Zakon.kz.

Астана

В Астане 28 июля переменная облачность, ночью и утром дождь, гроза. Ветер юго-западный, западный, ночью 3-8, днем 9-14 м/с. Температура воздуха ночью +13+15°, днем +22+24°.

29 июля: переменная облачность, без осадков. Ветер юго-западный 9-14 м/с. Температура воздуха ночью +10+12°, днем +24+26°.

30 июля: переменная облачность, без осадков. Ветер юго-западный 9-14 м/с. Температура воздуха ночью +10+12°, днем +26+28°.

Алматы

В Алматы 28 июля: переменная облачность, без осадков. Ветер юго-восточный 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +24+26°, днем сильная жара +36+38°.

29 июля: переменная облачность, без осадков. Ветер юго-западный 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +23+25°, днем сильная жара +35+37°.

30 июля: переменная облачность, днем кратковременный дождь, гроза. Ветер юго-западный 3-8, при грозе 15 м/с. Температура воздуха ночью +23+25°, днем сильная жара +35+37°.

Шымкент

В Шымкенте 28-30 июля ожидается переменная облачность, без осадков. Ветер северо-восточный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +20+22°, днем +35+37°.

Вместе с тем, по данным синоптиков, 28 июля самая сильная жара прогнозируется в городе Конаев: +41°, переменная облачность, без осадков, ночью температура +24+26°.

В Петропавловске облачно, ночью дождь, гроза. Порывистый ветер, температура днем +19+21°, ночью +14+16°.

В Костанае переменная облачность, утром и днем дождь, гроза. Порывистый ветер. Температура днем +21+23°, ночью +10+12°.

В Кокшетау переменная облачность, днем небольшой дождь, порывистый ветер. Температура днем +20+22°, ночью +13+15°.

В Павлодаре переменная облачность, днем дождь, гроза. Температура днем +29+31°, ночью +19+21°.

В Караганде переменная облачность, без осадков. Температура днем +26+28°, ночью +17+19°.

В Усть-Каменогорске переменная облачность, во второй половине дня кратковременный дождь, гроза, днем порывистый ветер. Температура днем +33+35°, ночью +18+20°.

В Семее переменная облачность, днем кратковременный дождь, гроза, порывистый ветер. Температура днем +29+31°, ночью +21+23°.

В Уральске переменная облачность, днем кратковременный дождь, гроза. Температура днем +26+28°, ночью +12+14°.

В Атырау переменная облачность, без осадков. Температура днем +29+31°, ночью +16+18°.

В Актобе переменная облачность, без осадков, днем порывистый ветер. Температура днем +24+26°, ночью +11+13°.

В Актау переменная облачность, ночью временами дождь, гроза. Температура днем +27+29°, ночью +17+19°.

В Таразе переменная облачность, без осадков. Температура днем +35+37°, ночью +21+23°.

В Туркестане переменная облачность, без осадков. Температура днем 38+40°, ночью +21+23°.

В Кызылорде небольшая облачность, без осадков. Температура днем +32+34°, ночью +20+22°.

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