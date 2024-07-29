Лента новостей
0
Қаз
#акция "Таза Қазақстан" #Паводки-2024 Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Политика Мир Спорт Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Категории
Законодательство РК

От сильной жары до дождя с грозами: о погоде в Астане, Алматы и Шымкенте

От сильной жары до дождя с грозами: о погоде в Астане, Алматы и Шымкенте, фото - Новости Zakon.kz от 29.07.2024 14:55 Фото: pxhere
Синоптики РГП "Казгидромет" рассказали Zakon.kz о погоде в трех крупнейших городах Казахстана на 30, 31 июля и 1 августа 2024 года. По данным специалистов, в Астане и Алматы пройдут дожди, в Шымкенте – без осадков, сообщает Zakon.kz.

Астана

  • 30 июля: переменная облачность, без осадков. Ветер юго-западный ночью, 3-8, днем 9-14 м/с. Температура воздуха ночью 11-13, днем 27-29 тепла.
  • 31 июля: переменная облачность, днем небольшой дождь, гроза. Ветер юго-западный, западный, 9-14 м/с. Температура воздуха ночью 15-17, днем 29-31 тепла.
  • 1 августа: переменная облачность, без осадков. Ветер юго-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью 18-20, днем 31-33 тепла.

Алматы

  • 30 июля: переменная облачность, в конце дня кратковременный дождь, гроза. Днем порывы ветра могут достигать 18 метров в секунду. Температура воздуха ночью 21-23 тепла, днем сильная жара до 36 градусов.
  • 31 июля: переменная облачность, временами дождь, гроза. Ветер северо-восточный, 3-8, при грозе порывы 15 м/с. Температура воздуха ночью 21-23, днем 30-32 тепла.
  • 1 августа: переменная облачность, без осадков. Температура воздуха ночью 20-22 тепла, днем сильная жара 34-36 градусов.

Шымкент

  • 30 июля: небольшая облачность, без осадков. Ветер северо-восточный, 8-13 м/с. Температура воздуха ночью 20-22, днем 35-37 тепла.
  • 31 июля: переменная облачность, без осадков. Ветер северо-восточный, 9-14 м/с. Температура воздуха ночью 22-24, днем 37-39 тепла.
  • 1 августа: переменная облачность, без осадков. Ветер северо-западный, 8-13 м/с. Температура воздуха ночью 24-26 тепла, днем сильная жара 38-40 градусов.

Ранее метеорологи предоставили прогноз погоды по всей стране. С ним можно ознакомиться по ссылке.

Читайте также

Подростки, дети
Как казахстанцам понять, что ребенок участвует в незаконном обороте наркотиков
Анастасия Московчук
Казгидромет Астана Погода Алматы Шымкент 2024 год Дожди Жара Прогноз погоды
Следите за новостями zakon.kz в:
telegram instagram
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
В начале следующей неделе геошторм высокой мощности обрушится на Землю
В начале следующей недели геошторм высокой мощности обрушится на Землю
жара, повышение температуры
12 способов выжить без кондиционера в жару и охладить квартиру
термометр
В девяти областях Казахстана прогнозируют сильную жару 29 июля
Происшествие на Алаколе: КГА озвучил новые подробности
Происшествие на Алаколе: КГА озвучил новые подробности
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: