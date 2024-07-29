От сильной жары до дождя с грозами: о погоде в Астане, Алматы и Шымкенте

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Синоптики РГП "Казгидромет" рассказали Zakon.kz о погоде в трех крупнейших городах Казахстана на 30, 31 июля и 1 августа 2024 года. По данным специалистов, в Астане и Алматы пройдут дожди, в Шымкенте – без осадков, сообщает Zakon.kz.

Астана 30 июля: переменная облачность, без осадков. Ветер юго-западный ночью, 3-8, днем 9-14 м/с. Температура воздуха ночью 11-13, днем 27-29 тепла.

31 июля: переменная облачность, днем небольшой дождь, гроза. Ветер юго-западный, западный, 9-14 м/с. Температура воздуха ночью 15-17, днем 29-31 тепла.

1 августа: переменная облачность, без осадков. Ветер юго-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью 18-20, днем 31-33 тепла.

Алматы 30 июля: переменная облачность, в конце дня кратковременный дождь, гроза. Днем порывы ветра могут достигать 18 метров в секунду. Температура воздуха ночью 21-23 тепла, днем сильная жара до 36 градусов.

31 июля: переменная облачность, временами дождь, гроза. Ветер северо-восточный, 3-8, при грозе порывы 15 м/с. Температура воздуха ночью 21-23, днем 30-32 тепла.

1 августа: переменная облачность, без осадков. Температура воздуха ночью 20-22 тепла, днем сильная жара 34-36 градусов.

Шымкент 30 июля: небольшая облачность, без осадков. Ветер северо-восточный, 8-13 м/с. Температура воздуха ночью 20-22, днем 35-37 тепла.

31 июля: переменная облачность, без осадков. Ветер северо-восточный, 9-14 м/с. Температура воздуха ночью 22-24, днем 37-39 тепла.

1 августа: переменная облачность, без осадков. Ветер северо-западный, 8-13 м/с. Температура воздуха ночью 24-26 тепла, днем сильная жара 38-40 градусов. Ранее метеорологи предоставили прогноз погоды по всей стране. С ним можно ознакомиться по ссылке. Читайте также Как казахстанцам понять, что ребенок участвует в незаконном обороте наркотиков

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