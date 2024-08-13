Сколько зарабатывают самозанятые граждане в Казахстане

Сколько самостоятельно занятых работников насчитывается в Казахстане и какая часть из них имеет доходы свыше 1 млн тенге, в материале Zakon.kz.

Согласно данным Бюро национальной статистики, в Казахстане более 2,2 млн человек относятся к самостоятельно занятым. Это 24,1% от общего числа занятых в экономике (9,19 млн человек). При этом 52,28% самозанятых проживают в сельской местности, 47,72% приходится на городское население.

Из числа самостоятельно занятых работников более 92,39% входят в категорию продуктивно занятых (2 050 516 человек), оставшаяся часть, или 168 800 человек, являются непродуктивно занятыми.

Категории с наименьшими доходами

Из данных статистики следует, что у 1558 самозанятых отсутствует доход. Это непродуктивно занятые "в личном подсобном хозяйстве производством продукции для продажи (обмена), с доходами ниже величины прожиточного минимума", согласно определению бюро. Еще 23 299 граждан в этой категории имеют доход в размере от 1 тенге до одной величины прожиточного минимума (ВПМ). Всего самозанятых с таким совокупным доходом насчитывается 31 672 человека.

Отметим, что средний размер прожиточного минимума по Казахстану в июле составил 51 730 тенге.

Совокупные доходы от 1 ВПМ до 60 тыс. тенге имеют 201 532 самозанятых. Среди них наибольшую долю занимают продуктивно занятые на индивидуальной основе, с доходами выше величины прожиточного минимума – 91 172 человек.

Фото: Zakon.kz

К слову, упомянутая группа самозанятых самая многочисленная по всем категориям доходов. При этом наибольшее число самозанятых, или 535 669 человек (24,1%), имеют совокупный доход от 60 до 100 тыс. тенге, 404 793 человека (18,2%) – от 100 001 до 150 000 тенге, и 352 369 человек (15,8%) – от 150 001 до 200 тыс. тенге.

Самозанятые с самыми высокими доходами

Наиболее высокие доходы от 1 млн тенге имеют всего 0,2% самостоятельно занятых работников, или 4530 человек. Все они относятся к числу продуктивно занятых на индивидуальной основе. Совокупные доходы от 800 тыс. тенге до 1 млн тенге имеют 12 072 человек (0,5%), от 500 до 800 тыс. тенге – 32 311 человек (1,1%).

По видам экономической деятельности большая часть (59,2%) самозанятых с доходами от 1 млн тенге работает в сегменте оптовой и розничной торговли, ремонте автомобилей и мотоциклов, 12,8% заняты в обрабатывающей промышленности, 10,7% в сельском, лесном и рыбном хозяйстве, 11,9% в предоставлении прочих видов услуг. Оставшиеся 5,3% самозанятых "миллионеров" в образовании.

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