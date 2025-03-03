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События

Аргына Нигматулина объявили в розыск

Аргына Нигматулина объявили в розыск, фото - Новости Zakon.kz от 03.03.2025 18:21 Фото: saryarka-hc.kz
Антикоррупционная служба проводит розыск экс-директора ТОО "Хоккейный клуб "Сарыарка" Аргына Нигматулина. Информация о розыске размещена на сайте органов правовой статистики, сообщает Zakon.kz.

Так, разыскное дело зарегистрировали 3 марта 2025 года в Астане. Инициатор розыска – прокуратура.

Фото: qamqor.gov.kz

На запрос корреспондента Zakon.kz 3 марта 2025 года в пресс-службе Генеральной прокуратуры заявили следующее:

"Генеральной прокуратурой расследуется уголовное дело в отношении Нигматулина А. З. и других лиц, подозреваемых в хищении бюджетных средств, выделенных для развития хоккея в Карагандинской области".

В рамках досудебного расследования Аргын Нигматулин признан подозреваемым.

"С санкции суда в отношении него избрана мера пресечения в виде содержания под стражей, и он в связи с нахождением за пределами Казахстана объявлен в розыск".Пресс-служба Генеральной прокуратуры РК

Иная информация в интересах следствия не разглашается.

Аргын Нигматулин с апреля 2007 по 2018 год являлся директором ТОО "Хоккейный клуб "Сарыарка". Также был депутатом Карагандинского областного маслихата.

7 февраля 2025 года сообщалось, что экс-заместителя акима Актау Тимура Садвакасова объявили в розыск. Уже 17 февраля стало известно о его задержании в Узбекистане.

Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
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