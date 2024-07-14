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Расправа над женой в Мангистауской области: начато расследование в отношении полицейских

Расправа над женой в Мангистауской области: начато расследование в отношении полицейских, фото - Новости Zakon.kz от 14.07.2024 18:20 Фото: Zakon.kz
В ДП Мангистауской области сообщили о служебном расследовании, которое проведут в отношении полицейских, которые во время расправы над женщиной бездействовали. По его результатам будет дана правовая оценка, передает Zakon.kz.

"По факту нанесения ножевого ранения супруге подозреваемый задержан и водворен в изолятор временного содержания. По факту покушения на убийство возбуждено уголовное дело", – также сообщили в полиции.

Ранее сообщалось, что мужчину, который в толпе людей нанес несколько ударов ножом своей жене в селе Мангистау, поместили в ИВС.


Позже стало известно, что пострадавшая от ножевых ранений беременна и пока находится в стабильно тяжелом состоянии.

Видео с окровавленной женщиной распространилось по соцсетям. На кадрах видно, что все происходит на глазах у множества людей, но никто не пытается защитить пострадавшую, поскольку мужчина угрожает свидетелям происшествия.

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