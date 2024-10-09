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Законодательство РК

Астанчанин выудил у знакомого более 111 млн тенге в качестве "взятки для вице-премьера РК"

Доллары и тенге, деньги, обмен валют, Казахстан, фото - Новости Zakon.kz от 09.10.2024 16:20 Фото: Zakon.kz
Специализированный межрайонный суд по уголовным делам Астаны вынес обвинительный приговор в отношении замдиректора ТОО по факту мошенничества и подстрекательства к даче взятки в особо крупном размере, сообщает Zakon.kz.

По данным суда, подсудимый в июле 2023 года сообщил знакомому, что у него есть связи и возможность решения вопроса с получением контракта на недропользование через заместителя премьер-министра РК, с которым он должен переговорить о данном вопросе.

На следующий день подозреваемый сообщил, что ездил к вице-премьеру, который якобы согласился помочь получить указанный контракт за взятку в размере 500 000 долларов США.

"При этом подсудимый, создавая вид достоверности своих слов, указал на необходимость предоставления К. двух ТОО для участия в тендере, по результатам которого на одно из этих будет оформлен контракт. Кроме того, подсудимый потребовал 10% доли ТОО, с которым будет заключен контракт, и 100 000 долларов США за свое посредничество в решении вопроса", – отметили в суде.

9 и 13 июля 2023 года взяткодатель передал подсудимому 250 000 долларов США, что эквивалентно 111 335 000 тенге.

"Вина подсудимого доказана показаниями свидетелей, подсудимого, негласными следственными действиями и другими материалами уголовного дела", – сообщили в суде.

Сам подсудимый не признал свою вину, утверждая, что получил эти деньги в долг.

Приговором суда он признан виновным в совершении вменяемых уголовных правонарушений и осужден к 12 годам лишения свободы с пожизненным запретом занимать должности на госслужбе и в субъектах квазигосударственного сектора.

Приговор не вступил в законную силу.

Ранее сообщалось о чиновнике, который хотел стать миллионером за счет взятки, а в итоге оказался должен государству 33 млн тенге.

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