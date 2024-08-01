Жильем обеспечили всех пострадавших от наводнения в Бурлинском районе ЗКО

В рамках исполнения поручения главы государства жителям Западно-Казахстанской области, пострадавшим от паводка, оказывается всесторонняя помощь. В Бурлинском районе из-за весеннего подтопления были признаны аварийными в общей сложности 126 домов, сообщает Zakon.kz.

Из них собственникам 66 жилых домов были приобретены квартиры, а для остальных 60 человек построены дома.

В результате, согласно плану, строительство 23 жилых домов в поселке Аксу, 11 в поселке Кентубек, 12 в поселке Пугачево и 14 в поселке Аралтал началось 22 мая текущего года и завершилось к 1 августа.

Фото: пресс-служба акимата ЗКО

"Согласно поручению главы государства Касым-Жомарта Кемелевича Токаева, пострадавшим от наводнения жителям оказывается соответствующая помощь. На сегодняшний день жителям полностью возмещена единовременная социальная помощь в размере 100 МРП и 150 МРП за имущество, испорченное паводком. Кроме того, более 90% пострадавших от наводнения получили компенсацию на ремонт и восстановление своего жилья. Жители, еще вчера потерявшие жилье, сегодня получают новые дома. На данный момент в нашем регионе приобретено и передано семьям, пострадавшим от наводнения, более тысячи жилплощадей. Кроме того, интенсивно ведется строительство 775 жилых домов, и сейчас мы являемся свидетелями момента передачи домов населению", – сказал глава региона Нариман Турегалиев.

Фото: пресс-служба акимата ЗКО

Строительные работы проводились при финансовой поддержке АО "Аксайгазсервис", фондов "Акжайык", "Демеу" и ТОО "Qazaq Stroy Алматы". Общий объем финансирования составляет 1,6 млрд тенге.

Семья Иманалиевых, жителей села Пугачево, стали обладателями новой квартиры, когда их единственное жилье было смыто и признано непригодным.

Фото: пресс-служба акимата ЗКО

"В 2006 году мы всей семьей переехали в поселок Пугачево и построили дом. К сожалению, он был затоплен в конце марта. Однако сегодня мы обрели новое жилье. Мы очень рады, что стали обладателями светлого, просторного, большого дома с тремя спальнями. Я благодарна главе государства за создание такой возможности", – сказала Аккенже Иманалиева.

Фото: пресс-служба акимата ЗКО

Сегодня проблема обеспечения жильем пострадавших от наводнения в Бурлинском районе решена на 100%.