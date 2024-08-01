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Канат Бозумбаев посетил стратегически значимые предприятия Жанаозена

предприятие, фото - Новости Zakon.kz от 01.08.2024 21:56 Фото: primeminister.kz
Заместитель премьер-министра Канат Бозумбаев прибыл в город Жанаозен Мангистауской области в рамках исполнения поручений президента по разработке пакета срочных мер социально-экономического развития западных регионов страны, сообщает Zakon.kz.

Вице-премьер ознакомился с работой городского водоочистного сооружения "Озен", снабжающего население питьевой водой. Для увеличения объемов и покрытия имеющейся потребности принято решение о строительстве резервуара для сбора воды на 30 тыс. кубометров в 2025 году.

"Летом жители города Жанаозен испытывают трудности с дефицитом чистой питьевой воды. Это срочная проблема и ее необходимо решить. Поручаю акимату разработать необходимую проектно-сметную документацию в ноябре, чтобы мы предусмотрели финансирование на строительство и запуск резервуаров к следующему летнему сезону", – сказал Канат Бозумбаев.
встреча с вице-министром, фото - Новости Zakon.kz от 01.08.2024 21:56

Фото: primeminister.kz

Также вице-премьер ознакомился с реконструкцией и расширением сетей водоснабжения (21,1 км) и водоотведения (21,9) в городе Жанаозене. В этом году работы завершатся в микрорайонах Шанырак, Шугыла, Астана, Мамыр и Железнодорожный вокзал. В 2025 году в городе начнется реконструкция канализационного очистного сооружения.

В декабре этого года начнется строительство опреснительного завода мощностью 50 тыс. кубометров в сутки со штатной численностью более 300 человек.

предприятие, фото - Новости Zakon.kz от 01.08.2024 21:56

Фото: primeminister.kz

Далее вице-премьер посетил ТОО "Казахский газоперерабатывающий завод", где трудятся свыше 700 человек. В год завод перерабатывает 1,5 млрд кубометров сырого газа. На территории предприятия строится новый газоперерабатывающий завод. Его планируют запустить в 2027 году с созданием 700 постоянных рабочих мест.


Вместе с тем в городе Жанаозене идет строительство завода по производству насосно-компрессорных труб и насосных штанг, что позволит создать дополнительно 250 постоянных рабочих мест.


Кроме этого в Мангистауской области компанией Qazaq Gaz совместно с турецким инвестором Esta Construction планируется строительство завода по производству карбамида и аммиака, где смогут постоянно работать 400 человек.

предприятие, фото - Новости Zakon.kz от 01.08.2024 21:56

Фото: primeminister.kz

В рамках рабочей поездки Канат Бозумбаев посетил АО "ОзенМунайГаз". Руководству компании было поручено увеличить объемы добычи нефти согласно Проекту реабилитации месторождений Узень и Карамандыбас.

Вице-премьер провел совещание с участием прибывших в регион вице-министров национальной экономики, строительства и промышленности, экологии и природных ресурсов, энергетики, заслушал отчеты акима Мангистауской области Нурдаудета Килибая и акима города Жанаозена Жансейта Кайнарбаева и дал ряд конкретных поручений, в том числе в сфере труда, образования и здравоохранения.

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