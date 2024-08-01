Канат Бозумбаев посетил стратегически значимые предприятия Жанаозена

Заместитель премьер-министра Канат Бозумбаев прибыл в город Жанаозен Мангистауской области в рамках исполнения поручений президента по разработке пакета срочных мер социально-экономического развития западных регионов страны, сообщает Zakon.kz.

Вице-премьер ознакомился с работой городского водоочистного сооружения "Озен", снабжающего население питьевой водой. Для увеличения объемов и покрытия имеющейся потребности принято решение о строительстве резервуара для сбора воды на 30 тыс. кубометров в 2025 году.

"Летом жители города Жанаозен испытывают трудности с дефицитом чистой питьевой воды. Это срочная проблема и ее необходимо решить. Поручаю акимату разработать необходимую проектно-сметную документацию в ноябре, чтобы мы предусмотрели финансирование на строительство и запуск резервуаров к следующему летнему сезону", – сказал Канат Бозумбаев.

Фото: primeminister.kz

Также вице-премьер ознакомился с реконструкцией и расширением сетей водоснабжения (21,1 км) и водоотведения (21,9) в городе Жанаозене. В этом году работы завершатся в микрорайонах Шанырак, Шугыла, Астана, Мамыр и Железнодорожный вокзал. В 2025 году в городе начнется реконструкция канализационного очистного сооружения.

В декабре этого года начнется строительство опреснительного завода мощностью 50 тыс. кубометров в сутки со штатной численностью более 300 человек.