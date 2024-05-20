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Паводки в ЗКО: Канат Бозумбаев поручил "без волокиты" начать строительство домов

Паводки в ЗКО: Канат Бозумбаев поручил &quot;без волокиты&quot; начать строительство домов , фото - Новости Zakon.kz от 20.05.2024 20:35 Фото: primeminister.kz
Вице-премьер Канат Бозумбаев и главы крупных компаний Казахстана 20 мая посетили Западно-Казахстанскую область, сообщает Zakon.kz.

По информации пресс-службы правительства, они осмотрели подтопленные дачные массивы Уральска, посетили село Подстепное Теректинского района, где уже ведется строительство домов для пострадавших от паводков, и встретились с местными жителями, которые находятся в эвакопункте.

"Паводковая ситуация в регионе практически стабилизировалась. В свои дома вернулись свыше 8,5 тыс. человек. Комиссия продолжает обследование домов и оценку ущерба. По предварительным данным, ремонту не подлежат 466 ИЖС и более 2,5 тыс. дачных домов, являющихся единственным жильем", – говорится в сообщении.

Канат Бозумбаев поручил завершить техобследование и оценку домов и дач до конца месяца.

"В целом, в Сырымском, Каратобинском, Теректинском, Бурлинском и Байтерекском районах началось строительство 357 новых домов. Акиматом определены подрядные организации. Дома планируют завершить до конца августа. В частности, строительство 114 домов в Сырымском районе на 3,2 млрд тенге профинансирует Фонд "Қазақстан халқына". 75 домов построят местные компании-недропользователи: "Жаикмунай", "Конденсат" и "Аксайгазсервис". Еще 71 жилье возведет компания "Карачаганак Петролиум Оперейтинг" через фонд "Акжайык", – отмечается в пресс-релизе.

Также особое внимание уделено проблеме дачников, оставшихся без единственного жилья.

"Городскому акимату дано поручение оперативно оценить и в течение лета построить либо приобрести дачникам жилье. Отметим, что дома на прежнем месте возводиться не будут. На строительство ИЖС в низине будет установлен запрет", – рассказал аким Западно-Казахстанской области Нариман Турегалиев.

Канат Бозумбаев поручил ускорить проводимые работы.

"Учитывая оказываемую региону помощь, необходимо незамедлительно и без волокиты охватить каждую пострадавшую семью, осуществить все положенные выплаты и приступить к началу строительства жилых домов", – поручил Канат Бозумбаев в ходе совещания в областном акимате.

Также на совещании был рассмотрен вопрос финансовой поддержки от государства.

Ранее премьер-министр Казахстана Олжас Бектенов провел рабочее совещание по вопросу исполнения поручений главы государства Касым-Жомарта Токаева по ликвидации последствий паводков и ходе восстановительных работ. 

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