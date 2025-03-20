Канат Бозумбаев проверил ключевые объекты, защищающие Актюбинскую область от паводков

Заместитель премьер-министра Канат Бозумбаев прибыл в Кобдинский район, а затем совершил облет Уилского, Темирского, Байганинского, Мугалжарского и Алгинского районов, проинспектировав ключевые объекты, обеспечивающие защиту населенных пунктов от паводков, сообщает Zakon.kz.

Накануне вице-премьер прибыл в регион, посетил ситуационный центр, где специалисты в режиме реального времени отслеживают уровень воды в реках и притоках, анализируют прогнозные данные системы Tasqyn, а также провел оперативное совещание.

Актюбинская область традиционно входит в список территорий с высоким риском подтоплений. Ежегодно в конце марта селам угрожают талые воды. На сегодняшний день ситуация находится под контролем: обстановка стабильная, ведется постоянный мониторинг с использованием информационной системы Tasqyn.

В Кобдинском районе Канат Бозумбаев осмотрел защитные дамбы, в Уилском – реконструируемый мост через реку в селе Уил и защитную дамбу в селе Каратал. В Темирском районе вице-премьер провел аэровизуальный осмотр безнапорной водоотводной дамбы "Бабатай". В Байганинском районе проверил строительство защитных дамб в селах Енбекши и Шубарши, а также строительство каналов для отвода талых вод в селе Шубаркудук.

Фото: primeminister.kz

Особое внимание уделено состоянию защитных сооружений вдоль реки Жем. В Байганинском районе вице-премьер осмотрел устья реки. В селе Жанатан укрепили защитные дамбы в 1,2 км, расширили русла и вскрыли ледовые заторы.

В Мугалжарском районе проверены населенные пункты в зоне риска, согласно данным ИС Tasqyn. Вдоль реки Жем построено 3,3 км защитных дамб и 1 км к юго-западу от села Жагабулак. В селе Сагашили построено 2 км оборонительной плотины, полностью очищены водосточные трубы, каналы автомобильных дорог внутрипоселкового и районного значения.

Фото: primeminister.kz

В ходе инспекции вице-премьер осмотрел притоки Саздинского водохранилища, основная задача которого – защита от наводнений западной части города Актобе. Был совершен облет Каргалинского и Актюбинского водохранилищ, первый объект готовится к реконструкции, а второй уже полностью отремонтирован.

Всего в области взяты на особый контроль 58 населенных пунктов, подверженных паводкам. На контроле находятся 206 водохозяйственных сооружений.

Фото: primeminister.kz

По словам акима Актюбинской области Асхата Шахарова, проведены работы по укреплению берегов, дноуглублению и очистке русел рек (45 км). Возведено 38,7 км новых защитных дамб, отремонтировано 32 км существующих, построено 19 гидротехнических сооружений, установлено и отремонтировано 155 водопропускных сооружений и труб, очищено более 150 км арыков и каналов.

Службы гражданской защиты региона переведены в режим повышенной готовности. Это более 2,4 тыс. человек, 866 единиц техники, 102 единицы плавсредств. В случае необходимости в Актобе готовы перебросить дополнительные силы и технику из Алматинской и Кызылординской областей.

Фото: primeminister.kz

В целях обеспечения безопасности населения и минимизации рисков подтопления населенных пунктов, инфраструктуры и сельскохозяйственных угодий Канат Бозумбаев поручил акимату региона и МЧС обеспечить круглосуточный мониторинг паводковой обстановки, следить за уровнем воды в реках, держать на особом контроле регулирование сбросов воды из водохранилищ.

Ранее Канат Бозумбаев проверил готовность к паводкам в Туркестанской области.