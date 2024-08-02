В Астане появился новый мурал

Новый мурал в Сарыаркинском районе Астаны под названием "Шаңырақ" обновил привычный жилой дом. Мурал символизирует традиции, единство и преемственность поколений, сообщает Zakon.kz.

Этот мурал, как отмечают в пресс-службе столичного акимата 2 августа 2024 года, изображает казахскую семью в национальных одеждах, символизируя традиции, единство и преемственность поколений.

Центральным элементом мурала является шанырак – верхняя часть юрты, символизирующая родовой очаг и дом. Шанырак олицетворяет собой основу казахской культуры и семейных ценностей.

20 июня 2024 года в Усть-Каменогорске презентовали арт-объект, украсивший стену пятиэтажного жилого дома. Его открыли в канун празднования Дня казахстанской полиции.