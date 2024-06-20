Мурал в честь полицейских появился в Усть-Каменогорске

20 июня в Усть-Каменогорске презентовали арт-объект, украсивший стену пятиэтажного жилого дома. Его открыли в канун празднования Дня казахстанской полиции, сообщает Zakon.kz.

Художник изобразил сотрудника полиции с ребенком на руках.

В торжественном открытии приняли участие начальник ДП Ерлан Омарбеков, председатель Совета ветеранов ОВД и НГ по ВКО Нурлыбек Удербаев и личный состав.

Фото: пресс-служба ДП ВКО

Роль казахстанской полиции отметил полковник милиции в отставке Нурлыбек Удербаев.

"Сегодня мы не только отдаем дань уважения, но и вспоминаем тех, кто пожертвовал жизнью во имя спокойствия и безопасности наших граждан. Пусть этот мурал станет символом верности идеалам своей Родины и профессиональному долгу, за преданное служение закону". Нурлыбек Удербаев

Фото: пресс-служба ДП ВКО

Как отметили в пресс-службе ДП региона, в рядах полиции Востока несут службу более 3 тыс. полицейских.

Ранее мурал в память о погибшем в Астане пожарном Аскаре Забикулине появился в Степногорске.