Аэропорт Алматы вновь предупредил о неудобствах

В Аэропорту Алматы обратились к вылетающим и провожающим с предупреждением, сообщает Zakon.kz.

Как рассказали 5 августа в пресс-службе воздушной гавани, со 2 августа 2024 года начались работы по замене парковочного оборудования на главном въезде и выезде аэропорта со стороны улицы Б. Майлина.

"Стойки въезда (шлагбаумы) №1 и №2 , а также стойки выезда №10 и №11 будут временно перекрыты. Работы планируются завершить в сентябре 2024 года. В связи с этим просим пассажиров заблаговременно приезжать в аэропорт. Приносим извинения за временные неудобства", – обратились в аропорту.

Фото: аэропорт Алматы

17 июня 2024 года в воздушной гавани предупреждали о том, что в связи с ремонтно-строительными работами для увеличения парковочных мест на территории аэропорта Алматы поэтапно будут перекрывать парковочные зоны.

Отметим, что ранее в аэропорту Алматы сообщали о намерении модернизировать и расширить парковочную зону – вместимость будет увеличена почти до 1300 мест с прежних 900.