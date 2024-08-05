Аэропорт Алматы вновь предупредил о неудобствах
Фото: аэропорт Алматы
В Аэропорту Алматы обратились к вылетающим и провожающим с предупреждением, сообщает Zakon.kz.
Как рассказали 5 августа в пресс-службе воздушной гавани, со 2 августа 2024 года начались работы по замене парковочного оборудования на главном въезде и выезде аэропорта со стороны улицы Б. Майлина.
"Стойки въезда (шлагбаумы) №1 и №2 , а также стойки выезда №10 и №11 будут временно перекрыты. Работы планируются завершить в сентябре 2024 года. В связи с этим просим пассажиров заблаговременно приезжать в аэропорт. Приносим извинения за временные неудобства", – обратились в аропорту.
Фото: аэропорт Алматы
17 июня 2024 года в воздушной гавани предупреждали о том, что в связи с ремонтно-строительными работами для увеличения парковочных мест на территории аэропорта Алматы поэтапно будут перекрывать парковочные зоны.
Отметим, что ранее в аэропорту Алматы сообщали о намерении модернизировать и расширить парковочную зону – вместимость будет увеличена почти до 1300 мест с прежних 900.
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