Аэропорт Алматы предупредил о неудобствах

Аэропорт Алматы 17 июня обратился к вылетающим и встречающим с предупреждением, сообщает Zakon.kz.

В воздушной гавани рассказали, что в связи с ремонтно-строительными работами для увеличения парковочных мест на территории аэропорта Алматы поэтапно будут перекрывать парковочные зоны.





"Рекомендуем пассажирам воспользоваться услугами Южной парковки (въезд с ул. Ахметова) и просим заранее планировать свое прибытие в аэропорт. Данные работы планируется завершить до сентября 2024 года. Приносим извинения за временные неудобства", – говорится в сообщении.

С 13 июня все международные рейсы начали прибывать в новый терминал Алматы, который заработал с 1 июня. Строительство нового терминала аэропорта начали в мае 2021 года.