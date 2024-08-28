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Законодательство РК

В хищении миллионов тенге подозревают директора поликлиники в Жанаозене

В хищении свыше 10,5 миллионов тенге подозревают директора и бухгалтера поликлиники Мангистауской области, фото - Новости Zakon.kz от 28.08.2024 20:16 Фото: Zakon.kz
В Мангистауской области завершено досудебное расследование в отношении директора и главного бухгалтера ГКП на ПХВ "Жанаозенская городская поликлиника №2", сообщает Zakon.kz.

Согласно данным Агентства по противодействию коррупции РК, они подозреваются в хищении денежных средств в сумме 10,5 млн тенге путем их перечисления на счет частной компании без фактической поставки медицинских изделий в рамках договора госзакупок. С санкции суда директор предприятия взят под стражу. 

Ранее сообщалось, что вынесен приговор директору Атырауской городской поликлиники. 

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