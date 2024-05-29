В Шымкенте главный бухгалтер поликлиники присвоил более 29 млн тенге

В межрайонном суде по уголовным делам Шымкента рассмотрено уголовное дело в отношении главного бухгалтера поликлиники управления физической культуры и спорта. Его приговорили к 7,5 годам лишения свободы за присвоение более 29 млн тенге, сообщает Zakon.kz.

Органом следствия он обвинялся в присвоении вверенного чужого имущества в особо крупном размере с использованием служебного положения.

"Подсудимый признан виновным по п. 2 ч. 4 ст. 189 УК РК, он приговорен к 7,5 годам лишения свободы с пожизненным лишением права занимать должности на госслужбе". Пресс-служба Верховного суда РК

Приговор не вступил в законную силу.

Судом установлено, что главный бухгалтер поликлиники в течение одного года начислял на счета работников средства сверх зарплаты. Далее он просил эти излишние начисленные средства возвращать на банковскую карту его знакомой.

"Таким образом, он присваивал эти деньги и тратил их на свои нужды. Действиями подсудимого причинен государству ущерб в более 29 млн тенге". Пресс-служба Верховного суда РК

Прокурор просил назначить наказание – 7,5 лет лишения свободы. Подсудимый признал вину частично и просил суд назначить наказание, не связанное с лишением свободы.

"Суд признал смягчающими обстоятельствами чистосердечное раскаяние подсудимого, частичное возмещение ущерба, отягчающих – не установлено". Пресс-служба Верховного суда РК

21 мая 2024 года стало известно, что условный срок получила бухгалтер за хищение у детских садов 30 млн тенге. Подробности здесь.