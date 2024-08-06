Казахстанец не хотел платить 9 тыс. тенге штрафа и решил обмануть судью

В Туркестанской области мужчина хотел ввести судью в заблуждение, чтобы избежать штрафа за нарушение правил дорожного движения, сообщает Zakon.kz.

Мужчина обратился в Тюлькубасский районный суд с жалобой, в которой просил отменить постановление инспектора полиции об административном штрафе за остановку транспортного средства в зоне действия знака "Остановка запрещена".

В суде заявитель утверждал, что дорожный знак не был виден, находился под крышей, был привязан проволокой, установлен не по стандарту. И представил фотографии дорожного знака, смотрящего в противоположную сторону.

Однако во время судебного заседания инспектор полиции предоставил видеозапись, на которой четко было видно знак и как нарушитель остановил авто с нарушением требований ПДД. Что полностью противоречило доводам заявителя о том, что дорожный знак не был виден.

"Причем, по словам инспектора, при оформлении протокола нарушитель просил его отпустить, не возмущался дорожным знаком, его неправильной установкой и не говорил, что его не видно. Постановлением суда решение инспектора полиции о применении административного штрафа осталось без изменения, а жалоба правонарушителя оставлена без удовлетворения. То есть правонарушителю придется выплатить штраф в размере 5 МРП (18 460 тенге)", – сообщили в Туркестанском областном суде.

Там отметили, что если бы мужчина решил оплатить штраф в течение семи дней после нарушения, мог бы заплатить лишь его половину – 9230 тенге. Но нарушитель пропустил срок, пытаясь уйти от наказания и введя суд в заблуждение.

Ранее председатель Комитета административной полиции МВД Кайсар Султанбаев высказался о высоких штрафах за нарушения ПДД.