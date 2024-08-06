Лента новостей
0
Қаз
#акция "Таза Қазақстан" #Паводки-2024 Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Политика Мир Спорт Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Категории
Законодательство РК

Казахстанец не хотел платить 9 тыс. тенге штрафа и решил обмануть судью

Нарушил ПДД, суд, обман, водитель, фото - Новости Zakon.kz от 06.08.2024 18:01 Фото: рixabay
В Туркестанской области мужчина хотел ввести судью в заблуждение, чтобы избежать штрафа за нарушение правил дорожного движения, сообщает Zakon.kz.

Мужчина обратился в Тюлькубасский районный суд с жалобой, в которой просил отменить постановление инспектора полиции об административном штрафе за остановку транспортного средства в зоне действия знака "Остановка запрещена".

В суде заявитель утверждал, что дорожный знак не был виден, находился под крышей, был привязан проволокой, установлен не по стандарту. И представил фотографии дорожного знака, смотрящего в противоположную сторону.

Однако во время судебного заседания инспектор полиции предоставил видеозапись, на которой четко было видно знак и как нарушитель остановил авто с нарушением требований ПДД. Что полностью противоречило доводам заявителя о том, что дорожный знак не был виден.

"Причем, по словам инспектора, при оформлении протокола нарушитель просил его отпустить, не возмущался дорожным знаком, его неправильной установкой и не говорил, что его не видно. Постановлением суда решение инспектора полиции о применении административного штрафа осталось без изменения, а жалоба правонарушителя оставлена без удовлетворения. То есть правонарушителю придется выплатить штраф в размере 5 МРП (18 460 тенге)", – сообщили в Туркестанском областном суде.

Там отметили, что если бы мужчина решил оплатить штраф в течение семи дней после нарушения, мог бы заплатить лишь его половину – 9230 тенге. Но нарушитель пропустил срок, пытаясь уйти от наказания и введя суд в заблуждение.

Ранее председатель Комитета административной полиции МВД Кайсар Султанбаев высказался о высоких штрафах за нарушения ПДД.

Читайте также

Новый мурал &quot;Бүркітші&quot; к Всемирным играм кочевников появился в Астане
Новый мурал "Бүркітші" к Всемирным играм кочевников появился в Астане
школа, педагог, дети
Надбавки учителям за классное руководство могут пересмотреть в Казахстане
Директор Ассоциации микрофинансовых организаций
Снизит количество просроченных займов: эксперт о законе по вопросам минимизации рисков при кредитовании
Ирина Капитанова
Туркестанская область 2024 год Штрафы Приговоры
Следите за новостями zakon.kz в:
telegram instagram
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
встреча олимпийца
Елдосу Сметову и его личному тренеру вручили ключи от квартир и машин
50-летняя Баян Алагузова стала мамой в третий раз
50-летняя Баян Алагузова стала мамой в третий раз
Любителям больших кошек: почему не стоит заводить мейн-куна
Любителям больших кошек: почему не стоит заводить мейн-куна
Бокс
ОИ-2024: Назым Кызайбай, Нора Джеруто и другие казахстанские атлеты, которые выступят 6 августа
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: