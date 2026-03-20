#Референдум-2026
#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
#Спецпроекты
Логотип Новости спорта Новости спорта
+12°
$
482.32
553.37
5.63
Общество

Водитель хотел обмануть камеры на трассе, но лишился прав и был арестован

машина с закрытым госномером, фото - Новости Zakon.kz от 20.03.2026 12:12 Фото: ДП Жамбылской области
На республиканской трассе "Западная Европа – Западный Китай" в Жамбылском районе Жамбылской области поймали водителя, который хотел безнаказанно нарушать правила дорожного движения (ПДД), сообщает Zakon.kz.

Как рассказали 20 марта 2026 года в пресс-службе Департамента полиции (ДП) региона, во время патрулирования стражи порядка обратили внимание на автомобиль Hyundai, у которого буквы на государственном регистрационном номерном знаке были закрыты бумагой.

"Выяснилось, что водитель из Туркестанской области закрыл госномер, чтобы ехать с большой скоростью и не попасть на камеры. По результатам проверки он привлечен к административной ответственности", – сообщили в ДП.

Решением суда водитель лишен права управления транспортным средством на один год. Также ему назначено наказание в виде ареста на сутки.

19 марта депутат предложил вернуть государственный контроль над автошколами и ужесточить подготовку водителей.

Фото Ирина Капитанова
Ирина Капитанова
