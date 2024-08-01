Сотрудники аэропорта Астаны повредили самолет

Фото: pixabay

В компании SCAT заявили о том, что авиакомпания вынуждена была изменить расписание вылетов из-за того, что персонал аэропорта Астаны повредил фюзеляж воздушного судна Boeing 737, сообщает Zakon.kz.

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