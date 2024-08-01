Сотрудники аэропорта Астаны повредили самолет
Фото: pixabay
В компании SCAT заявили о том, что авиакомпания вынуждена была изменить расписание вылетов из-за того, что персонал аэропорта Астаны повредил фюзеляж воздушного судна Boeing 737, сообщает Zakon.kz.
Как уточняется, изменено расписание вылетов 20 рейсов.
"Просим пассажиров отнестись с пониманием и обращать внимание на смс-оповещения, либо проверять статус рейса на сайте SCAT.kz", – заявили в компании.
Ранее сообщалось, что около 200 пассажиров застряли в аэропорту Астаны.
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