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Сотрудники аэропорта Астаны повредили самолет

сотрудники аэропорта Астаны повредили самолет, фото - Новости Zakon.kz от 01.08.2024 21:02 Фото: pixabay
В компании SCAT заявили о том, что авиакомпания вынуждена была изменить расписание вылетов из-за того, что персонал аэропорта Астаны повредил фюзеляж воздушного судна Boeing 737, сообщает Zakon.kz.

Как уточняется, изменено расписание вылетов 20 рейсов.

"Просим пассажиров отнестись с пониманием и обращать внимание на смс-оповещения, либо проверять статус рейса на сайте SCAT.kz", – заявили в компании.

Ранее сообщалось, что около 200 пассажиров застряли в аэропорту Астаны.

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