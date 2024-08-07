Лента новостей
0
Қаз
#акция "Таза Қазақстан" #Потребительский контроль Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Политика Мир Спорт Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Категории
Законодательство РК

Железнодорожные станции Казахстана остались без видеонаблюдения

Железнодорожный вокзал, поезд, пассажиры, железная дорога, рельсы, ЖД, фото - Новости Zakon.kz от 07.08.2024 11:58 Фото: Zakon.kz/Павел Михеев
Главная транспортная прокуратура 7 августа 2024 года озвучила приговор в отношении генерального директора ТОО "Военизированная железнодорожная охрана", его заместителя и главного менеджера. Их обвиняли в хищении денежных средств в особо крупном размере, сообщает Zakon.kz.

В ходе судебного разбирательства выяснилось, что подсудимые совершили хищение вверенных им денежных средств в сумме свыше 159 млн тенге. Они заключали с аффилированными компаниями договоры по приобретению и монтажу оборудования видеонаблюдения для железнодорожных станций.

"Однако оборудование было поставлено не в полном объеме, не соответствовало техническим спецификациям или было неисправным".Пресс-служба Главной транспортной прокуратуры

Также отмечено, что роль менеджера заключалась в поиске подконтрольных предпринимателей и самостоятельной установке систем видеонаблюдения.

Тем временем гендиректор с заместителем подписывали акты приемки и производили оплату подрядчикам, несмотря на очевидные нарушения.

Осужденные приговорены к различным срокам лишения свободы от 7 до 8 лет с пожизненным лишением права работать на государственной службе.

"Суд также взыскал с осужденных причиненный ущерб".Пресс-служба Главной транспортной прокуратуры

Материал по теме

, фото - Новости Zakon.kz от 07.08.2024 11:58
Когда в Казахстане завершат самую крупную инфраструктурную стройку
, фото - Новости Zakon.kz от 07.08.2024 11:58

В июне 2024 года стало известно, что в стране изменились правила сборов за хранение грузов на железной дороге. Подробнее с информацией можно ознакомиться по этой ссылке.

Читайте также

zakon.kz
Аэропорту Астаны грозит проверка
Самолет повредили в аэропорту Астаны
Еще один самолет повредили сотрудники аэропорта Астаны
Задержание, задержанный, наручники, правонарушение, преступление, правонарушитель, правонарушители
7,5 лет колонии получил подросток за закладку наркотиков в Караганде
Анастасия Московчук
Казахстан 2024 год Железные дороги Приговоры Видео
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
филиппинский медалист Олимпиады
Пожизненный запас еды и меблированную квартиру подарили филиппинцу за "золото" ОИ
фон и замок
Казахстанцам с 1 сентября начнут списывать незаконно оформленные кредиты
Стало известно, как Баян Алагузова назвала новорожденную дочь
Стало известно, как Баян Алагузова назвала новорожденную дочь
Машины, дорожное движение, транспорт, правила дорожного движения
МВД обратилось к казахстанцам из-за тонировки авто
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: