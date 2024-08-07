Железнодорожные станции Казахстана остались без видеонаблюдения
В ходе судебного разбирательства выяснилось, что подсудимые совершили хищение вверенных им денежных средств в сумме свыше 159 млн тенге. Они заключали с аффилированными компаниями договоры по приобретению и монтажу оборудования видеонаблюдения для железнодорожных станций.
"Однако оборудование было поставлено не в полном объеме, не соответствовало техническим спецификациям или было неисправным".Пресс-служба Главной транспортной прокуратуры
Также отмечено, что роль менеджера заключалась в поиске подконтрольных предпринимателей и самостоятельной установке систем видеонаблюдения.
Тем временем гендиректор с заместителем подписывали акты приемки и производили оплату подрядчикам, несмотря на очевидные нарушения.
Осужденные приговорены к различным срокам лишения свободы от 7 до 8 лет с пожизненным лишением права работать на государственной службе.
"Суд также взыскал с осужденных причиненный ущерб".Пресс-служба Главной транспортной прокуратуры
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