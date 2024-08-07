Железнодорожные станции Казахстана остались без видеонаблюдения

Главная транспортная прокуратура 7 августа 2024 года озвучила приговор в отношении генерального директора ТОО "Военизированная железнодорожная охрана", его заместителя и главного менеджера. Их обвиняли в хищении денежных средств в особо крупном размере, сообщает Zakon.kz.

В ходе судебного разбирательства выяснилось, что подсудимые совершили хищение вверенных им денежных средств в сумме свыше 159 млн тенге. Они заключали с аффилированными компаниями договоры по приобретению и монтажу оборудования видеонаблюдения для железнодорожных станций.

"Однако оборудование было поставлено не в полном объеме, не соответствовало техническим спецификациям или было неисправным". Пресс-служба Главной транспортной прокуратуры

Также отмечено, что роль менеджера заключалась в поиске подконтрольных предпринимателей и самостоятельной установке систем видеонаблюдения.

Тем временем гендиректор с заместителем подписывали акты приемки и производили оплату подрядчикам, несмотря на очевидные нарушения.

Осужденные приговорены к различным срокам лишения свободы от 7 до 8 лет с пожизненным лишением права работать на государственной службе.

"Суд также взыскал с осужденных причиненный ущерб". Пресс-служба Главной транспортной прокуратуры

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