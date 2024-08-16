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Брат Айжан Байзаковой показал кадры своего задержания и раскрыл причину

Брат Айжан Байзаковой показал кадры своего задержания и раскрыл причину, фото - Новости Zakon.kz от 16.08.2024 09:22 Фото: Instagram/baizaakov
Накануне, 15 августа 2024 года, алматинский блогер Алихан Байзаков вышел на связь со своими подписчиками в Instagram после информации о его задержании, сообщает Zakon.kz.

По словам брата Айжан Байзаковой, его задержали по подозрению в финансировании и причастности к ОПГ, а также в вымогательстве.

"Хочу сказать, что ни к какому вымогательству и в общем к ОПГ отношения я не имею. А всем лживым новостным порталам хочу передать привет. Всем, кто желает мне зла, я желаю в два раза больше добра... В любом случае, для меня это большой урок и стресс для моих близких, никому не желаю это почувствовать на себе. Всегда думайте перед тем, как что-то сделать, к вам придут в гости незамедлительно, и это вполне неприятный процесс", – написал Алихан Байзаков, опубликовав кадры своего задержания.

Отдельную благодарность он выразил своим адвокатам.

К слову, большинство подписчиков до сих пор считают, что это было постановочное задержание блогера. Другие же отметили, что у Алихана нет причин для переживаний:

  • "Мамы – они такие".
  • "Ни разу не постанова".
  • "Хороший пранк, почти поверила".
  • "Доказательств нет, не переживайте!"
  • "Даже во время задержания нанял мобилографа?"
  • "Если к тебе не врывается домой спецназ с обыском, то значит ты скучно живешь".

А фолловеры Айжан спросили у нее, почему она не комментирует ситуацию с братом, на что блогер ответила:

"Что мне комментировать? Мы страшный стресс поймали в тот день. Я все это видела через видеозвонок. Только в себя пришли. Но не переживайте, все нормально. Если бы было не нормально, он бы не смог выходить на связь с подписчиками".
Брат Айжан Байзаковой показал кадры своего задержания и раскрыл причину, фото - Новости Zakon.kz от 16.08.2024 09:22

Фото: Instagram/bayzakova

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Информация о якобы задержании Алихана Байзакова появилась в соцсетях 7 августа 2024 года. Утверждалось, что брата известного казахстанского блогера Айжан Байзаковой якобы задержали по подозрению в вымогательстве крупной суммы денег. Кроме того, во время обыска у него нашли оружие. Распространяемую информацию прокомментировали в пресс-службе Департамента полиции Алматы.

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