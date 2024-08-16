Брат Айжан Байзаковой показал кадры своего задержания и раскрыл причину
По словам брата Айжан Байзаковой, его задержали по подозрению в финансировании и причастности к ОПГ, а также в вымогательстве.
"Хочу сказать, что ни к какому вымогательству и в общем к ОПГ отношения я не имею. А всем лживым новостным порталам хочу передать привет. Всем, кто желает мне зла, я желаю в два раза больше добра... В любом случае, для меня это большой урок и стресс для моих близких, никому не желаю это почувствовать на себе. Всегда думайте перед тем, как что-то сделать, к вам придут в гости незамедлительно, и это вполне неприятный процесс", – написал Алихан Байзаков, опубликовав кадры своего задержания.
Отдельную благодарность он выразил своим адвокатам.
К слову, большинство подписчиков до сих пор считают, что это было постановочное задержание блогера. Другие же отметили, что у Алихана нет причин для переживаний:
- "Мамы – они такие".
- "Ни разу не постанова".
- "Хороший пранк, почти поверила".
- "Доказательств нет, не переживайте!"
- "Даже во время задержания нанял мобилографа?"
- "Если к тебе не врывается домой спецназ с обыском, то значит ты скучно живешь".
А фолловеры Айжан спросили у нее, почему она не комментирует ситуацию с братом, на что блогер ответила:
"Что мне комментировать? Мы страшный стресс поймали в тот день. Я все это видела через видеозвонок. Только в себя пришли. Но не переживайте, все нормально. Если бы было не нормально, он бы не смог выходить на связь с подписчиками".
Фото: Instagram/bayzakova
Информация о якобы задержании Алихана Байзакова появилась в соцсетях 7 августа 2024 года. Утверждалось, что брата известного казахстанского блогера Айжан Байзаковой якобы задержали по подозрению в вымогательстве крупной суммы денег. Кроме того, во время обыска у него нашли оружие. Распространяемую информацию прокомментировали в пресс-службе Департамента полиции Алматы.