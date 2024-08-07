Штормовое предупреждение объявлено в Астане, Алматы и 15 областях Казахстана

Синоптики предупредили о сильной жаре, чрезвычайной пожарной опасности, грозах и неблагоприятных метеорологических условиях 2 степени в нескольких регионах страны 8 августа, сообщает Zakon.kz.

Как рассказали в РГП "Казгидромет", ночью на западе, севере, днем на севере, востоке, в центре Улытауской области ожидаются гроза, град, шквал. Ветер западный, юго-западный, днем на западе, севере, в центре области порывы 15-20 м/с. Днем на западе, в центре области сохранится сильная жара +35+36°C градусов. На большей части области сохранится чрезвычайная, на востоке области высокая пожарная опасность.

В Жезказгане днем ожидается гроза. Днем сохранится сильная жара +35+36°C. Сохранится чрезвычайная пожарная опасность.

На западе, севере, востоке Карагандинской области ожидаются гроза, град, шквал. Ветер западный, юго-западный, днем на западе области временами порывы 15-20 м/с. На западе, севере-востоке, юге области сохранится высокая пожарная опасность. В Караганде днем ожидается гроза.

Днем на западе, востоке Костанайской области ожидаются сильный дождь, град, шквал. Ночью на западе, севере, юго-востоке области, днем на большей части области ожидается гроза. Ночью и утром на западе, севере области ожидается туман. Ветер северо-восточный, днем на юге, востоке области порывы 15-20 м/с. На юге области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. В Костанае ожидается гроза.

Днем на севере Атырауской области временами сильный дождь, град, шквал. Ночью на севере, востоке, днем на большей части области ожидается гроза. Ветер северо-западный, днем на севере области порывы 15-20 м/с. По области сохраняется высокая пожарная опасность, в южной части области чрезвычайная пожарная опасность.

В Атырау днем ожидается гроза. Сохраняется высокая пожарная опасность.

Днем на востоке Западно-Казахстанской области ожидается сильный дождь, град, шквал. Ночью западе, севере области, днем на востоке области ожидается гроза. Ветер северо-западный, северный, днем на востоке области порывы 15-20 м/с. На юге, востоке, в центре области ожидается высокая пожарная опасность. В Уральске ожидается гроза.

Днем в центре Кызылординской области ожидается пыльная буря. Ветер западный, северо-западный, днем на большей части области 15-20, в центре области 23 м/с. Днем по области сильная жара 40-42 градуса. На большей части области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

В Кызылорде днем ожидается пыльная буря. Ветер западный, днем 15-20 м/с. Днем сильная жара 40-42 градуса. Сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

В Астане днем ожидается гроза. Ночью и утром – туман. Ветер северо-восточный, восточный, днем порывы 15-20 м/с.

Днем в центре, на северо-востоке Актюбинской области ожидается сильный дождь, град шквал. Ночью на севере, в центре, днем на большей части области гроза. Ветер северо-западный на юге, в центре области порывы 15-20 м/с. На юге, востоке области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. В Актобе ожидается гроза.

На западе, севере Мангистауской области ожидается временами сильный дождь, град, шквал. На большей части области – гроза. Ветер северо-западный, на западе, юге, северо-востоке области 15-20 м/с. В Актау временами ожидается гроза. Ветер северо-западный, порывы 15-20 м/с.

Днем на большей части Туркестанской области и в Шымкенте ожидается сильная жара +40+42°C.

На востоке Павлодарской области ожидаются сильный дождь, град, шквал, на востоке, юге, западе области гроза. Ночью на севере области туман. Ветер северо-западный, на востоке, юге области 15-20 м/с. На юго-востоке, в центре области сохраняется высокая пожарная опасность. В Павлодаре ночью и утром гроза. Ветер северо-западный, ночью 15-20 м/с. Сохраняется высокая пожарная опасность.



Утром и днем на севере, востоке Восточно-Казахстанской области ожидается гроза. Ветер юго-восточный с переходом на юго-западный, днем на севере, востоке области 15-20 м/с. Днем ожидается сильная жара +35°C. В центре области сохраняется высокая пожарная опасность, на юге области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

В Усть-Каменогорске днем ожидается гроза. Ветер юго-восточный, днем порывы 15-18 м/с.

На западе, севере, востоке Абайской области ожидается гроза. Ветер юго-восточный с переходом на юго-западный, днем на западе, севере, в центре области 15-20 м/с. Днем на юге области сохраняется сильная жара +38°C. По области сохраняется высокая пожарная опасность, на юге области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

В Семее утром и днем ожидается гроза. Ветер юго-восточный с переходом на юго-западный, днем порывы 15-18 м/с. Сохраняется высокая пожарная опасность.

На западе, севере, юге Акмолинской области ожидается сильный дождь, днем град, шквал. На большей части области ожидается гроза. Ночью и утром на севере, юге области ожидается туман. Ветер северо-восточный, восточный, днем на западе, севере, востоке области порывы 15-20 м/с. На юго-западе области сохранится высокая пожарная опасность. В Кокшетау днем ожидается гроза. Ночью и утром – туман.

Днем на юге Северо-Казахстанской области ожидается временами сильный дождь. Ночью на западе, севере, юге области ожидается гроза, днем на западе, юге области – гроза, град, шквал. Ночью и утром на юге области ожидается туман. Ветер северо-восточный, днем на западе, юге области порывы 15-20 м/с.



Днем на большей части Алматинской области сохранится сильная жара +35+38°C.

В Алматы днем ожидается сильная жара +35+36°C. Сохранится высокая пожарная опасность. В Конаеве днем сохранится сильная жара +36+38°C. Ожидается чрезвычайная пожарная опасность.

С 20:00 7 августа до 08:00 8 августа по г.г. Усть-Каменогорск, Риддер в связи с ожидаемыми неблагоприятными метеоусловиями сохраняется предупреждение о НМУ второй степени.

Ранее синоптики рассказали корреспонденту Zakon.kz о том, какой будет погода в Казахстане в предстоящий четверг, 8 августа 2024 года. Подробнее можно узнать здесь.

