Лента новостей
0
Қаз
#акция "Таза Қазақстан" #Потребительский контроль Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Политика Мир Спорт Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Категории
Законодательство РК

Штормовое предупреждение объявлено в Астане, Алматы и 15 областях Казахстана

объявлено штормовое предупреждение, фото - Новости Zakon.kz от 07.08.2024 20:06 Фото: pixabay
Синоптики предупредили о сильной жаре, чрезвычайной пожарной опасности, грозах и неблагоприятных метеорологических условиях 2 степени в нескольких регионах страны 8 августа, сообщает Zakon.kz.

Как рассказали в РГП "Казгидромет", ночью на западе, севере, днем на севере, востоке, в центре Улытауской области ожидаются гроза, град, шквал. Ветер западный, юго-западный, днем на западе, севере, в центре области порывы 15-20 м/с. Днем на западе, в центре области сохранится сильная жара +35+36°C градусов. На большей части области сохранится чрезвычайная, на востоке области высокая пожарная опасность.

В Жезказгане днем ожидается гроза. Днем сохранится сильная жара +35+36°C. Сохранится чрезвычайная пожарная опасность.

На западе, севере, востоке Карагандинской области ожидаются гроза, град, шквал. Ветер западный, юго-западный, днем на западе области временами порывы 15-20 м/с. На западе, севере-востоке, юге области сохранится высокая пожарная опасность. В Караганде днем ожидается гроза.

Днем на западе, востоке Костанайской области ожидаются сильный дождь, град, шквал. Ночью на западе, севере, юго-востоке области, днем на большей части области ожидается гроза. Ночью и утром на западе, севере области ожидается туман. Ветер северо-восточный, днем на юге, востоке области порывы 15-20 м/с. На юге области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. В Костанае ожидается гроза.

Днем на севере Атырауской области временами сильный дождь, град, шквал. Ночью на севере, востоке, днем на большей части области ожидается гроза. Ветер северо-западный, днем на севере области порывы 15-20 м/с. По области сохраняется высокая пожарная опасность, в южной части области чрезвычайная пожарная опасность.

В Атырау днем ожидается гроза. Сохраняется высокая пожарная опасность.

Днем на востоке Западно-Казахстанской области ожидается сильный дождь, град, шквал. Ночью западе, севере области, днем на востоке области ожидается гроза. Ветер северо-западный, северный, днем на востоке области порывы 15-20 м/с. На юге, востоке, в центре области ожидается высокая пожарная опасность. В Уральске ожидается гроза.

Днем в центре Кызылординской области ожидается пыльная буря. Ветер западный, северо-западный, днем на большей части области 15-20, в центре области 23 м/с. Днем по области сильная жара 40-42 градуса. На большей части области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

В Кызылорде днем ожидается пыльная буря. Ветер западный, днем 15-20 м/с. Днем сильная жара 40-42 градуса. Сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

В Астане днем ожидается гроза. Ночью и утром – туман. Ветер северо-восточный, восточный, днем порывы 15-20 м/с.

Днем в центре, на северо-востоке Актюбинской области ожидается сильный дождь, град шквал. Ночью на севере, в центре, днем на большей части области гроза. Ветер северо-западный на юге, в центре области порывы 15-20 м/с. На юге, востоке области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. В Актобе ожидается гроза.

На западе, севере Мангистауской области ожидается временами сильный дождь, град, шквал. На большей части области – гроза. Ветер северо-западный, на западе, юге, северо-востоке области 15-20 м/с. В Актау временами ожидается гроза. Ветер северо-западный, порывы 15-20 м/с.

Днем на большей части Туркестанской области и в Шымкенте ожидается сильная жара +40+42°C.

На востоке Павлодарской области ожидаются сильный дождь, град, шквал, на востоке, юге, западе области гроза. Ночью на севере области туман. Ветер северо-западный, на востоке, юге области 15-20 м/с. На юго-востоке, в центре области сохраняется высокая пожарная опасность. В Павлодаре ночью и утром гроза. Ветер северо-западный, ночью 15-20 м/с. Сохраняется высокая пожарная опасность.

Утром и днем на севере, востоке Восточно-Казахстанской области ожидается гроза. Ветер юго-восточный с переходом на юго-западный, днем на севере, востоке области 15-20 м/с. Днем ожидается сильная жара +35°C. В центре области сохраняется высокая пожарная опасность, на юге области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

В Усть-Каменогорске днем ожидается гроза. Ветер юго-восточный, днем порывы 15-18 м/с.

На западе, севере, востоке Абайской области ожидается гроза. Ветер юго-восточный с переходом на юго-западный, днем на западе, севере, в центре области 15-20 м/с. Днем на юге области сохраняется сильная жара +38°C. По области сохраняется высокая пожарная опасность, на юге области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

В Семее утром и днем ожидается гроза. Ветер юго-восточный с переходом на юго-западный, днем порывы 15-18 м/с. Сохраняется высокая пожарная опасность.

На западе, севере, юге Акмолинской области ожидается сильный дождь, днем град, шквал. На большей части области ожидается гроза. Ночью и утром на севере, юге области ожидается туман. Ветер северо-восточный, восточный, днем на западе, севере, востоке области порывы 15-20 м/с. На юго-западе области сохранится высокая пожарная опасность. В Кокшетау днем ожидается гроза. Ночью и утром – туман.

Днем на юге Северо-Казахстанской области ожидается временами сильный дождь. Ночью на западе, севере, юге области ожидается гроза, днем на западе, юге области – гроза, град, шквал. Ночью и утром на юге области ожидается туман. Ветер северо-восточный, днем на западе, юге области порывы 15-20 м/с.

Днем на большей части Алматинской области сохранится сильная жара +35+38°C.

В Алматы днем ожидается сильная жара +35+36°C. Сохранится высокая пожарная опасность. В Конаеве днем сохранится сильная жара +36+38°C. Ожидается чрезвычайная пожарная опасность.

С 20:00 7 августа до 08:00 8 августа по г.г. Усть-Каменогорск, Риддер в связи с ожидаемыми неблагоприятными метеоусловиями сохраняется предупреждение о НМУ второй степени.

Ранее синоптики рассказали корреспонденту Zakon.kz о том, какой будет погода в Казахстане в предстоящий четверг, 8 августа 2024 года. Подробнее можно узнать здесь

Читайте также

Сильная жара, жара, жарко, тепло, лето, жаркое лето, высокая температура, термометр, измерение температуры, прогноз погоды, погода летом, летняя жара, зной, солнце, знойное лето
Где в Казахстане ожидается сильная жара 8 августа
Министр обороны наградит Олимпийских чемпионов Наримана Курбанова и Ислама Сатпаева медалями &quot;Ел қорғаны&quot;
Министр обороны вручит олимпийским чемпионам Курбанову и Сатпаеву медали "Ел қорғаны"
Видео задержания подозреваемой в обмане семьи Бишимбаева
Девушка-оперативник и полная сумка денег: видео задержания подозреваемой в обмане семьи Бишимбаева
Оксана Житникова
Казгидромет Казахстан 2024 год
Следите за новостями zakon.kz в:
telegram instagram
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
филиппинский медалист Олимпиады
Пожизненный запас еды и меблированную квартиру подарили филиппинцу за "золото" ОИ
фон и замок
Казахстанцам с 1 сентября начнут списывать незаконно оформленные кредиты
Стало известно, как Баян Алагузова назвала новорожденную дочь
Стало известно, как Баян Алагузова назвала новорожденную дочь
Машины, дорожное движение, транспорт, правила дорожного движения
МВД обратилось к казахстанцам из-за тонировки авто
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: