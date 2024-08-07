Где в Казахстане ожидается сильная жара 8 августа

Синоптики рассказали корреспонденту Zakon.kz о том, какой будет погода в Казахстане в предстоящий четверг, 8 августа 2024 года.

По данным синоптиков, атмосферные фронтальные разделы сохранят неустойчивый характер погоды на большей части Казахстана: ожидаются дожди с грозами, градом и шквалом, на западе, северо-западе страны – сильные дожди.

"Лишь на юге, юго-востоке страны погода без осадков. По республике ожидается усиление ветра, на юге с пыльной бурей, на северо-западе, севере ночью и утром ожидается туман", – говорится в сообщении.

Днем в Алматинской, Туркестанской, Кызылординской, Жамбылской, Восточно-Казахстанской, Улытауской, Жетысуской областях, на юге Абайской области ожидается сильная жара.

На юге Кызылординской, на севере, в центре Алматинской, в пустынных районах Туркестанской областей, на севере, в центре Жетысуской области ожидается очень сильная жара.

"В Алматинской, Атырауской, Абайской областях, на востоке Улытауской области, на западе, северо-востоке, юге Карагандинской, на западе, в центре Актюбинской, на юге, востоке, в центре Западно-Казахстанской, в центре Восточно-Казахстанской, на юго-западе Акмолинской, на юго-востоке, в центре Павлодарской области сохранится высокая пожарная опасность", – рассказали синоптики.

Также в Мангистауской, Кызылординской, Туркестанской, Жамбылской областях, в Улытауской, Жетысуской областях, на западе, севере, в центре Алматинской области, в южной части Атырауской, на юге Костанайской, на юге, востоке Актюбинской, Восточно-Казахстанской, Абайской областей сохранится чрезвычайная пожарная опасность.

Ранее синоптики РГП "Казгидромет" рассказали о рекордах дождливого июля 2024 года. По данным специалистов, в первой половине месяца на большей части страны наблюдалась активная циклоническая деятельность. Подробнее можно узнать здесь.