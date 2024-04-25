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Турецкие инвесторы построят парогазовую установку в Шымкенте

Турецкие инвесторы построят парогазовую установку в Шымкенте, фото - Новости Zakon.kz от 25.04.2024 09:24 Фото: пресс-служба акима города Шымкент
Аким города Шымкент Габит Сыздыкбеков и представители турецкой компании Aksa Energy во главе с Мурадом Юстел подписали меморандум о реализации проекта по строительству в городе парогазовой установки (ПГУ) мощностью до 500 МВт.

Строительство установки начнется в ближайшее время. Глава мегаполиса отметил, что ввод нового проекта положительно скажется на улучшении экологической ситуации в городе и осуществит дополнительные поступления в бюджет.

Турецкие инвесторы построят парогазовую установку в Шымкенте, фото - Новости Zakon.kz от 25.04.2024 09:24

Фото: пресс-служба акима города Шымкент

Следует подчеркнуть, что реализация инвестиционного проекта стоимостью около 700 млн долларов США направлена на обеспечение населения города качественной электрической и тепловой энергией, а также горячим водоснабжением. На период строительства будет создано свыше 1000 рабочих мест, а после запуска работой обеспечат более 200 местных жителей.

Турецкие инвесторы построят парогазовую установку в Шымкенте, фото - Новости Zakon.kz от 25.04.2024 09:24

Фото: пресс-служба акима города Шымкент

Габит Сыздыкбеков поблагодарил турецкую компанию за проявленный интерес к городу и прямые инвестиции в развитие энергокомплекса. Также он выразил готовность оказать всестороннюю поддержку в скорейшей реализации совместного проекта.

, фото - Новости Zakon.kz от 25.04.2024 09:24

Фото: пресс-служба акима города Шымкент

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