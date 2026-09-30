В Шымкенте дали старт строительству новой объездной дороги

В Шымкенте состоялась церемония закладки капсулы, ознаменовавшая начало реализации проекта строительства новой объездной автомобильной дороги, сообщает Zakon.kz.

Она позволит вывести транзитный и большегрузный транспорт за пределы города и сформировать новый транспортный маршрут для южного региона. Проект реализует консорциум компаний "Казахдорстрой" и "АБК-Автодор", входящих в BI Engineering & Construction.

Фото: BI Engineering & Construction

Шымкент находится на пересечении крупных транспортных маршрутов, связывающих Китай и страны Центральной Азии, а также международного коридора "Западная Европа – Западный Китай". При этом отсутствие полноценного обхода приводит к тому, что часть транзитного транспорта проходит через город.

Фото: BI Engineering & Construction

Новая объездная дорога позволит транзитному транспорту следовать по своему маршруту без заезда в Шымкент. Это разгрузит городскую дорожную сеть и основные въезды, а также сократит присутствие большегрузного транспорта в городской черте.

"Объездная дорога важна не только для Шымкента, но и для транспортной системы всего южного региона. Новый маршрут создаст более удобные связи между основными направлениями, даст дополнительные возможности для развития логистики, производства и придорожного сервиса. Наша задача как подрядчика – реализовать этот масштабный инфраструктурный проект в полном объеме". Руководитель проекта Куаныш Альмухамбетов

Фото: BI Engineering & Construction

Проект реализуется по EPC-контракту – Engineering, Procurement and Construction. Это формат "под ключ", при котором подрядчик отвечает за проектирование, закупку необходимых материалов и оборудования, строительство и передачу готового объекта заказчику.

Новая дорога создаст условия для развития прилегающих территорий. Вдоль маршрута смогут появляться логистические и производственные площадки, склады, терминалы и объекты придорожного сервиса. Проект также связан с развитием международного логистического и трансграничного центра "ШИХО".

Фото: BI Engineering & Construction

Экономический эффект начинается уже на этапе строительства. Проект формирует спрос на строительные материалы, технику и транспортные услуги, обеспечивает занятость инженерно-технического и рабочего персонала. После ввода дороги дополнительные возможности получат логистика, торговля, производство и придорожный сервис.