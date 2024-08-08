Новый памятник в Астане открыли Токаев и Мирзиёев

Касым-Жомарт Токаев и президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев 8 августа 2024 года торжественно открыли памятник Алишеру Навои в Астане, сообщает Zakon.kz.

Президент отметил, что возведение памятника великому поэту, выдающемуся мыслителю Алишеру Навои в столице Казахстана является символом особого уважения казахского народа к узбекскому, рассказали в Акорде.

Фото: akorda.kz

"Испокон веков мы являемся братскими странами с общими ценностями, объединяющими наши народы. Нас связывает общность истории, языка и религии. Хочу подчеркнуть, что личность Алишера Навои занимает особое место в налаживании традиционных братских отношений между двумя странами. В свое время Мухтар Ауэзов отметил, что "Наследие Алишера Навои является ценностью не только для узбекской литературы, оно также оказало огромное влияние на писателей стран Востока". Труды великого поэта служат духовной сокровищницей всего тюркского народа", – сказал президент Казахстана.

По словам Касым-Жомарта Токаева, творчество Алишера Навои открыло новые горизонты для тюркской литературы, подняв ее на мировой уровень. Выдающиеся деятели казахского народа высоко ценили его произведения и труды.

"Мы гордимся тем, что Шокан Уалиханов стал одним из первых исследователей творчества Алишера Навои, а великий Абай называл его своим учителем. Уникальный стиль, глубина мысли и художественное мастерство Алишера Навои вдохновляли и продолжают вдохновлять поэтов и писателей по всему миру. Навои оставил после себя не только литературное, но и богатое философское наследие. Его гуманистические идеи занимают особое место в мировой сокровищнице мысли. Трактаты мыслителя, отражающие многообразие его интересов и широту взглядов, актуальны по сей день", – сказал глава нашего государства.

Касым-Жомарт Токаев отметил, что Алишер Навои остался в истории как талантливый государственный деятель, покровитель науки и искусства. Благодаря своему авторитету он занимался распространением образования и культуры, а также инициировал строительство медресе и библиотек.

Глава государства заявил, что памятник великому мыслителю служит ярким свидетельством многовекового братства тюркских народов. По его мнению, сохранение и укрепление этой преемственности является общей задачей для всех нас.

Президент Узбекистана поблагодарил Касым-Жомарта Токаева и народ Казахстана, а также подчеркнул, что творчество великого мыслителя является общим достоянием.

"Наши народы близки друг к другу. Мы искренне дорожим нашей общей историей, культурой, обычаями и традициями. С особой благодарностью хочу отметить, что в 2020 году известный казахстанский поэт Несипбек Айтулы, которого, к сожалению, уже нет с нами, перевел и издал на казахском языке главный труд Алишера Навои – "Хамсу". Нас искренне радует, что предисловие этой книги написал лично президент Казахстана", – сказал Шавкат Мирзиёев.

В торжественном мероприятии приняли участие члены официальных делегаций Казахстана и Узбекистана, а также представители творческой интеллигенции двух стран.

Ранее главы Казахстана и Узбекистана провели переговоры, по итогам которых был подписан ряд документов.