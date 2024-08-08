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15 документов подписали Казахстан и Узбекистан

15 документов подписали Казахстан и Узбекистан, фото - Новости Zakon.kz от 08.08.2024 15:41 Фото: akorda.kz
8 августа 2024 года Акорда в официальном Telegram-канале опубликовала список документов, которые подписали Казахстан и Узбекистан, сообщает Zakon.kz.

В сообщении отмечено, что по итогам переговоров Касым-Жомарт Токаев и Шавкат Мирзиёев подписали следующие документы:

  1. Совместное заявление президента Казахстана и президента Узбекистана;
  2. Решение Высшего межгосударственного совета Республики Казахстан и Республики Узбекистан о дальнейшем развитии казахско-узбекского двустороннего сотрудничества;
  3. Решение Высшего межгосударственного совета Республики Казахстан и Республики Узбекистан об утверждении положения о совете министров иностранных дел.
15 документов подписали Казахстан и Узбекистан, фото - Новости Zakon.kz от 08.08.2024 15:41

Фото: akorda.kz

Также в рамках государственного визита президента Узбекистана в Казахстан подписаны следующие документы:

  1. Соглашение между правительством Казахстана и правительством Узбекистана о режиме казахстанско-узбекской государственной границы;
  2. Протокол о внесении изменений и дополнений в Протокол к Соглашению между правительством Республики Казахстан и правительством Республики Узбекистан о пунктах пропуска через казахстанско-узбекскую государственную границу от 4 сентября 2006 года;
  3. Протокол о внесении изменений и дополнений в Соглашение между правительством Казахстана и правительством Узбекистана о международном автомобильном сообщении от 20 марта 2006 года;
  4. План мероприятий по культурно-гуманитарному сотрудничеству между правительством Казахстана и правительством Узбекистана на 2024-2025 годы;
  5. Соглашение между Министерством сельского хозяйства Казахстана и Министерством сельского хозяйства Узбекистана о сотрудничестве в области сельского хозяйства;
  6. Протокол о взаимопонимании и сотрудничестве между Министерством национальной экономики Казахстана и Министерством экономики и финансов Узбекистана;
  7. Протокол о сотрудничестве в сфере регулирования естественных монополий между Комитетом по регулированию естественных монополий Министерства национальной экономики Казахстана и Комитетом по развитию конкуренции и защите прав потребителей Узбекистана;
  8. Соглашение между Министерством здравоохранения Казахстана и Министерством здравоохранения Узбекистана о сотрудничестве в области здравоохранения;
  9. Протокол о сотрудничестве между Агентством по защите и развитию конкуренции Казахстана и Комитетом по развитию конкуренции и защите прав потребителей Узбекистана в области конкурентной политики;
  10. Меморандум о взаимопонимании между Казахстанским институтом стратегических исследований при президенте Республике Казахстан и Институтом стратегических и межрегиональных исследований при президенте Республике Узбекистан об учреждении Казахстанско-Узбекского экспертного совета;
  11. Соглашение о взаимопонимании между Фондом "Отандастар" и Комитетом по межнациональным отношениям и дружественным связям с зарубежными странами при Министерстве культуры Узбекистана;
  12. План практических действий ("Дорожная карта") по расширению сотрудничества между акиматом города Астаны и хокимиятом Ташкента в торгово-экономической, инвестиционной и культурно-гуманитарной сферах на 2025-2026 годы.

Шавкат Мирзиёев прибыл в Казахстан с государственным визитом 7 августа 2024 года. В аэропорту Астаны его лично встретил Касым-Жомарт Токаев.

На следующий день состоялись переговоры. Кроме того, Токаев по итогам заседания первого Высшего межгосударственного совета Казахстана и Узбекистана наградил Мирзиёева высшим орденом Казахстана – "Алтын кыран" ("Золотой орел").

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Анастасия Московчук
Мирзиёев Шавкат Токаев Касым-Жомарт Казахстан Узбекистан 2024 год Документы Президенты Политика Внешняя политика
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