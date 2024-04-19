В Астане открыли памятник Манасу

19 апреля 2024 года Касым-Жомарт Токаев и Садыр Жапаров торжественно открыли памятник Айкол Манасу в Астане. В своем выступлении глава Казахстана отметил, что возведение этого памятника свидетельствует о глубоком уважении казахского народа к братскому Кыргызстану, сообщает Zakon.kz.

По словам Токаева, два года назад в Бишкеке был открыт памятник великому Абаю.

"Я специально посетил церемонию его открытия. Такие добрые инициативы, несомненно, будут способствовать укреплению дружеских связей между нашими странами". Касым-Жомарт Токаев

Он также подчеркнул, что эпос "Манас" является уникальным наследием и бесценной сокровищницей не только Кыргызстана, но и всего тюркского народа.

Фото: akorda.kz

Отметив общность культурного наследия двух стран, Касым-Жомарт Токаев обратил внимание на то, что известные деятели Казахстана и Кыргызстана всегда искренне поддерживали друг друга. Глава государства от имени казахстанцев выразил огромную благодарность народу Кыргызстана за оказанную помощь нашей стране в борьбе с паводками.

Президент Кыргызстана Садыр Жапаров отметил, что эпос "Манас" является историческим и духовным наследием кыргызского народа.

Фото: akorda.kz

Примечательно, что в торжественном мероприятии приняли участие члены официальной делегации и представители творческой интеллигенции Казахстана и Кыргызстана.

Фото: akorda.kz

Материал по теме Появился список документов, которые подписали Токаев и Жапаров

19 апреля в Акорде состоялась церемония встречи президента Кыргызстана. Касым-Жомарт Токаев в ходе переговоров с Садыром Жапаровым анонсировал подписание исторического для Казахстана и Кыргызстана документа.

По итогам двусторонних переговоров и заседания Высшего межгосударственного совета президенты выступили с совместным заявлением для представителей СМИ. Во время выступления Касым-Жомарт Токаев раскрыл детали исторического документа между Казахстаном и Кыргызстаном.