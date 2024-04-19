В Астане открыли памятник Манасу
По словам Токаева, два года назад в Бишкеке был открыт памятник великому Абаю.
"Я специально посетил церемонию его открытия. Такие добрые инициативы, несомненно, будут способствовать укреплению дружеских связей между нашими странами".Касым-Жомарт Токаев
Он также подчеркнул, что эпос "Манас" является уникальным наследием и бесценной сокровищницей не только Кыргызстана, но и всего тюркского народа.
Фото: akorda.kz
Отметив общность культурного наследия двух стран, Касым-Жомарт Токаев обратил внимание на то, что известные деятели Казахстана и Кыргызстана всегда искренне поддерживали друг друга. Глава государства от имени казахстанцев выразил огромную благодарность народу Кыргызстана за оказанную помощь нашей стране в борьбе с паводками.
Президент Кыргызстана Садыр Жапаров отметил, что эпос "Манас" является историческим и духовным наследием кыргызского народа.
Фото: akorda.kz
Примечательно, что в торжественном мероприятии приняли участие члены официальной делегации и представители творческой интеллигенции Казахстана и Кыргызстана.
Фото: akorda.kz
Материал по теме
19 апреля в Акорде состоялась церемония встречи президента Кыргызстана. Касым-Жомарт Токаев в ходе переговоров с Садыром Жапаровым анонсировал подписание исторического для Казахстана и Кыргызстана документа.
По итогам двусторонних переговоров и заседания Высшего межгосударственного совета президенты выступили с совместным заявлением для представителей СМИ. Во время выступления Касым-Жомарт Токаев раскрыл детали исторического документа между Казахстаном и Кыргызстаном.