По Олимпийским играм нельзя судить об уровне развития государств – аналитик

Ведущий аналитик Института евразийской интеграции Нуралы Камал заявил о том, что по успехам на Олимпийских играх нельзя судить об уровне развития государств, сообщает Zakon.kz.

По словам эксперта, на фоне успеха спортсменов из Узбекистана возникает все больше дискуссий о том, можно ли считать спорт показателем успешности той или иной нации.



"Для начала, наверное, нужно сказать, что мы очень рады за достижения нашего братского народа, как и за все исторические медали других спортсменов из Центральной Азии. Олимпиада в Париже – яркая на достижения и при этом совершенно лишенная уровня накала, которые обычно сопровождали ОИ в допандемийную эпоху. Однако корректно ли нам теперь сравнивать себя с Узбекистаном в плане медальных достижений? Конечно же, нет, точно так же, как неправильно было бы сравнивать спортивные результаты с восточными и северными соседями", – заявил Камал.

Он отметил, что у каждого государства свое отношение к спорту, к отдельным его видам, везде и в разное время происходит смена поколений, увеличиваются или уменьшаются бюджеты, уходят или появляются звезды. Эксперт привел в пример Индию, где к подавляющему большинству видов спорта относятся индифферентно, но это вовсе не значит, что этот экономический гигант вдруг остановился в развитии.

"Гораздо более логично сопоставлять в динамике свои же результаты четырехлетней давности. На Олимпийских играх в Токио в общей таблице сборная Казахстана была на 83 месте и никто не делал из этого трагедии. Сейчас мы заметно поднялись по рейтингу более чем на 40 позиций, но все почему-то говорят только о достижениях других стран. Необходимо отойти от упрощенных схем восприятия действительности. Важно смотреть на себя и совершенствоваться, исходя из собственных возможностей". Нуралы Камал

Аналитик считает, что "поэтому выглядит максимально странно, когда некоторые пытаются выставить результаты Игр в Париже в качестве показателя всего государственного развития".

"Это опрометчиво. И если уж мы говорим об Узбекистане, то по социально-экономическим показателям Казахстан намного опережает соседа: если в Узбекистане средняя пенсия составляет 100 долларов, то у нас – 276 долларов; если у соседей студенческие стипендии составляют 50 долларов, то у нас – от 100-160 долларов бакалаврам до 500 долларов докторантам; если по данным МВФ в РУ уровень безработицы составляет 8,4%, то в РК – только 4,8%". Нуралы Камал

Кроме того, уточнил эксперт, Казахстан значительно опережает страны ЦА в различных международных рейтингах, в том числе в индексах экономической свободы и человеческого развития наша страна на 71-м месте, а Узбекистан – на 109-м. Аналогичную внушительную разницу в пользу Казахстана также демонстрируют рейтинги продовольственной безопасности (32 и 73 места, соответственно), социального прогресса (63 и 81), цифровизации (28 и 57) и т. д.

"Это понятные цифры, никто ими не кичится, просто надо объективно оценивать текущую ситуацию и отделять результаты в одном отдельном соревновании от макроэкономики и гораздо более серьезной работы", – резюмировал Нуралы Камал.