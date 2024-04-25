Фехтовальщики из России не выступят на Олимпийских играх в Париже

Российские фехтовальщики не выступят на Олимпийских играх в Париже, которые пройдут летом этого года, сообщает Zakon.kz.

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Уточняется, что с 26 по 28 апреля в Люксембурге состоится последний европейский квалификационный турнир к Олимпийским играм в Париже, организованный Европейской конфедерацией фехтования (EFC). На турнире будут разыграны шесть путевок на предстоящие соревнования. Однако российские спортсмены не подали заявки на участие в турнире. Об этом проинформировало издание LeParisien.

По данным президента EFC Джорджио Скарсо, белорусские спортсмены также не заявились на турнир. Он отметил, что страны не объяснили причину такого решения.

Президент Франции Эммануэль Макрон рассказал о планах безопасности на церемонии открытия летней Олимпиады 2024 года в Париже.