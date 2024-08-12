В Алматы ограничили дорожное движение по проспекту Рыскулова

Утром 12 августа в управлении местной полицейской службы ДП города Алматы проинформировали о временном ограничении дорожного движения по пр. Рыскулова в восточном направлении от ул. Кудерина до ул. Бокейханова, сообщает Zakon.kz.

Данная мера вызвана проведением дорожных работ.

"Вместе с тем уточняем, что движение на указанном участке на восток организовано по полосе встречного движения", – говорится в сообщении.

Наряду с этим Департамент полиции города Алматы напоминает гражданам о необходимости неукоснительного соблюдения правил дорожного движения, а также призывает заблаговременно корректировать свой маршрут и отнестись с пониманием к временным ограничениям.

Вечером 10 августа во время ливня в Алматы три водителя столкнулись с новой конструкцией, которую рабочие соорудили на разделительной полосе.