Казахстанца задержали за продажу двух человек за 400 тысяч тенге

Прокуратура Туркестанской области 12 августа 2024 года рассказала о задержании мужчины, подозреваемого в торговле людьми, сообщает Zakon.kz.

Подозреваемого задержали при получении 400 тыс. тенге за торговлю людьми сотрудники Управления по борьбе с организованной преступностью Департамента полиции Туркестанской области при координации прокуратуры.

"В частности, гражданин по имени Ш. в течение двух лет принуждал к попрошайничеству двух граждан с ограниченными возможностями. Был задержан и арестован при продаже их в городе Шымкенте", – сообщили в областной прокуратуре.

Также проводится проверка причастности еще 10 человек к торговле людьми.

"В настоящее время по факту торговли людьми проводится расследование, иная информация в соответствии со ст. 201 УПК не подлежит разглашению", – резюмировали в прокуратуре Туркестанской области.

В июне 2024 года мы писали о том, что пакет законов по вопросам противодействия торговле людьми был одобрен Сенатом и направлен на подпись главе государства. Поправки нацелены не только на борьбу с современным рабством, но и усиливают ответственность за вандализм. Подробнее о нем – здесь.