Век мужества и самоотверженности: Ветеран ВОВ Шангерей Жаныбеков отметил 100-летний юбилей

Ветерана Великой Отечественной войны Шангерея Жаныбековича Жаныбекова поздравили с вековым юбилеем военнослужащие Управления по делам обороны Медеуского района, сообщает Zakon.kz.

Шангерей Жаныбеков родился в ауле Карпык Денисовского района Костанайской области на берегу озера Жаугашты, ныне входящего в состав Красноармейского сельского округа. В раннем возрасте Шангерей потерял обоих родителей: отец, Бекмухамедов Жаныбек, умер в 1935 году, а через три года скончалась мать, Зайтуна Мусабаевна. Осиротевшего мальчика взяли на воспитание родственники.

После окончания Костанайского медицинского училища в сентябре 1942 года Шангерей Жаныбеков был призван в ряды Советской армии. В качестве военфельдшера и комсорга 3 дивизиона 1301 Пушечно-артиллерийского полка 61 Пушечно-артиллерийской бригады 16 артиллерийской дивизии Резерва Главного командования, он с мая 1943 года принимал участие в боевых действиях на Брянском, Степном и Втором Украинском фронтах. Жаныбеков участвовал в освобождении Белгорода, Харькова, Полтавы, Кременчуга, Кировограда, в Корсунь-Шевченковской и Ясско-Кишиневской операциях, а также в боях против немецко-фашистских войск на территории Румынии, Венгрии, Чехословакии и Австрии.

Ветеран награжден многочисленными орденами и медалями, среди которых Орден Отечественной войны 2 степени, две медали "За отвагу", чехословацкая медаль "За активное участие в антифашистской борьбе", Орден Октябрьской революции, четыре ордена Трудового Красного знамени, Орден "Дружбы народов", две почетные грамоты Верховного Совета КазССР, Орден "Кұрмет" и Орден "Парасат" Республики Казахстан. Жаныбеков также является Почетным гражданином Алматы.

После увольнения в запас в октябре 1947 года Шангерей Жаныбеков продолжил свою трудовую деятельность, занимая различные руководящие посты в Костанайской области. Он был первым секретарем Кустанайского горкома и вторым секретарем Кустанайского обкома партии. В мае 1976 года Жаныбеков был назначен заместителем Председателя Совета Министров Казахской ССР, где занимался вопросами развития культуры, народного образования, здравоохранения, социального обеспечения, издательской деятельности, средств массовой информации и спортивного движения, а также курировал работу творческих союзов и других общественных организаций. На этой должности он оставался до января 1985 года, когда ушел на пенсию по возрасту.

Даже находясь на пенсии, Шангерей Жаныбеков продолжал активно участвовать в общественной жизни. С августа 1985 года по декабрь 1993 года он возглавлял Республиканское общество по культурным связям с казахами за рубежом (общество "Казахстан"), с марта 1987 года по март 1990 года был председателем Казахского республиканского Совета ветеранов войны и труда, а затем до марта 2001 года — членом Президиума этого Совета. С 1995 по 1998 год Жаныбеков состоял членом Ассамблеи народов Казахстана. В качестве главы различных делегаций он посетил Монголию, Алжир, Австрию, Филиппины, Ирак, Афганистан, Вьетнам и Иран, а также Чехословакию в составе делегации.

Трудовой и военный путь Шангерея Жаныбековича Жаныбекова — яркий пример мужества, самоотверженности и верности Родине. Его вклад в победу над фашизмом и послевоенное развитие Казахстана будет навсегда сохранен в памяти народа.

Фото: Алматинский гарнизон

Фото: Алматинский гарнизон

Фото: Алматинский гарнизон

Фото: Алматинский гарнизон

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