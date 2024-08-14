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Законодательство РК

Ученые КазНУ создали базу данных древних пород собак

Тазы, казахская порода, собака , фото - Новости Zakon.kz от 14.08.2024 19:08 Фото: wikimedia
Еще 20 января 2023 года глава государства Касым-Жомарт Токаев подписал закон "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам сохранения и воспроизводства казахских пород собак". На основе этого создали их базу, сообщает Zakon.kz.

По данным Telegram-канала Министерства науки и высшего образования РК, по этому поводу Президент отметил, что борзая тазы – особое животное.

"Эта собака считалась у казахов одним из семи сокровищ. Мы должны популяризировать породы тазы и тобет на международной арене. К этой работе обязательно должно подключиться и Министерство иностранных дел. Тазы требует особого ухода и заботы, и в этом деле важен профессиональный подход. Для этого мы приняли специальный закон". Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев

В данный момент ученые КазНУ им. аль-Фараби осуществляют фундаментальную научно-исследовательскую работу на тему "AP14869303 – Этнозооархеологическое исследование роли волка и собаки в древней и современной культуре Казахстана.

Ранее Касым-Жомарт Токаев наградил спортсменов и тренеров за достижения на Олимпийских играх в Париже.

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