Суд защитил права пенсионера из Алматы, которого авиакомпания обвинила в хулиганстве

Специализированный межрайонный суд по административным правонарушениям Алматы оправдал 68-летнего пенсионера, обвиненного авиакомпанией Air Astana в хулиганстве, сообщает Zakon.kz.

Согласно предыстории, опубликованной пресс-службой Верховного суда 15 августа 2024 года, Вячеслав Югай 1 июня 2024 года вместе со 179 пассажирами рейса авиакомпании оказался запертым в неисправном самолете.



Пока в течение 1,5 часа пытались завести двигатель, в салоне не работала система кондиционирования и вентиляции. Из-за отсутствия какой-либо информации от командира самолета и бортпроводников среди пассажиров началась паника.

"Мы с супругой – пожилые люди, страдающие проблемами дыхания. В создавшейся обстановке, когда все ждали указаний от командира самолета, а старшая бортпроводница не могла соединиться с ним по телефону, я вынужден был постучать в дверь кабины пилота. И это стало основанием для возбуждения административного дела. Хотя только после этого командир разрешил открыть двери самолета, тем самым облегчив наши страдания". Вячеслав Югай

Что установлено в суде

Позднее на Югай был составлен протокол об административном правонарушении по ч. 1 ст. 434 КоАП ("Мелкое хулиганство"). Из него следовало, что на борту воздушного судна он вел себя агрессивно, деструктивно по отношению к сотрудникам авиакомпании.

Вину мужчина не признал. В суде пояснил, что в момент конфликтной ситуации нецензурной бранью не выражался, общественный порядок не нарушал.

"В материалах дела отсутствуют доказательства, подтверждающие событие правонарушения, не установлены иные доказательства, подтверждающие виновность Югай. Напротив, по видеозаписи усматривается, что он не совершал каких-либо действий, выражающих неуважение к окружающим, нарушающих общественный порядок и спокойствие граждан". Пресс-служба Верховного суда РК

В результате рассмотрения дела судом производство в отношении Вячеслава Югай прекращено в связи с отсутствием состава правонарушения.

Отметим, что 14 августа 2024 года Комитет гражданской авиации (КГА) Казахстана выступил с важным обращением. Оно касается задержек рейсов авиакомпании АО "Air Astana" и АО "FlyArystan", а также соблюдения прав пассажиров.