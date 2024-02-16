Казахстанская авиакомпания сделала заявление по рейсам из Алматы

Сегодня, 16 февраля 2024 года, авиакомпания Air Astana обратилась к своим пассажирам из-за непогоды в Алматы, сообщает Zakon.kz.

В авиакомпании заявили, что в связи с неблагоприятными погодными условиями в Алматы (cнегопад и туман) задерживаются рейсы, вылетающие из Алматы.

"Просим пассажиров проверять статус рейса на сайте. По вопросам возврата и перебронирования обращаться по месту приобретения", – говорится в сообщении Air Astana.

Ранее сообщалось, что с утра 16 февраля 2024 года в Алматы начался сильный снегопад, который, согласно прогнозу синоптиков, будет идти до ночи 17 февраля. Также ожидается похолодание до -20°C.