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Казахстанская авиакомпания сделала заявление по рейсам из Алматы

Казахстанская авиакомпания сделала заявление по рейсам из Алматы Фото: airastana.com
Сегодня, 16 февраля 2024 года, авиакомпания Air Astana обратилась к своим пассажирам из-за непогоды в Алматы, сообщает Zakon.kz.

В авиакомпании заявили, что в связи с неблагоприятными погодными условиями в Алматы (cнегопад и туман) задерживаются рейсы, вылетающие из Алматы.

"Просим пассажиров проверять статус рейса на сайте. По вопросам возврата и перебронирования обращаться по месту приобретения", – говорится в сообщении Air Astana.

Ранее сообщалось, что с утра 16 февраля 2024 года в Алматы начался сильный снегопад, который, согласно прогнозу синоптиков, будет идти до ночи 17 февраля. Также ожидается похолодание до -20°C.

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