Подросток в бронежилете и с игрушечным автоматом напугал прохожих в Астане

Специализированный межрайонный суд по административным правонарушениям города Астаны рассмотрел дело 16-летнего подростка, обвиняемого в мелком хулиганстве, сообщает Zakon.kz.

Согласно материалам дела, подросток находился в общественном месте в маске и бронежилете, держа в руках страйкбольный автомат с надписью "АК-74". Своими действиями он нарушал общественный порядок и выражал неуважение к окружающим.



В судебном заседании законный представитель и адвокат подростка признали факт правонарушения. Доказательства вины включали протокол об административном правонарушении, видеозапись, объяснение свидетеля и рапорт инспектора полиции.

Санкция части 1 статьи 434 КоАП предусматривает штраф в размере 20 МРП либо административный арест на срок от пяти до 15 суток. Однако в соответствии с законодательством административный арест не может быть применен к несовершеннолетним, а размер штрафа не должен превышать 10 МРП.

Суд признал подростка виновным и наложил штраф в размере 36 932 тенге на его законного представителя. Постановление не вступило в законную силу и может быть обжаловано.

Ранее сообщалось о другом инциденте. В Астане пассажир напал на стюардессу во время подготовки самолета ко взлету.