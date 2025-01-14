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Общество

Подросток в бронежилете и с игрушечным автоматом напугал прохожих в Астане

Школьники, ученики, школа, дети, буллинг, травля, задирание, жертва буллинга, школьный буллинг, издевательство, травля ребенка, травля детей, агрессивное поведение, буллинг среди учеников, буллинг среди детей, буллинг среди подростков , фото - Новости Zakon.kz от 14.01.2025 20:40 Фото: pixabay
Специализированный межрайонный суд по административным правонарушениям города Астаны рассмотрел дело 16-летнего подростка, обвиняемого в мелком хулиганстве, сообщает Zakon.kz.

Согласно материалам дела, подросток находился в общественном месте в маске и бронежилете, держа в руках страйкбольный автомат с надписью "АК-74". Своими действиями он нарушал общественный порядок и выражал неуважение к окружающим.

В судебном заседании законный представитель и адвокат подростка признали факт правонарушения. Доказательства вины включали протокол об административном правонарушении, видеозапись, объяснение свидетеля и рапорт инспектора полиции.

Санкция части 1 статьи 434 КоАП предусматривает штраф в размере 20 МРП либо административный арест на срок от пяти до 15 суток. Однако в соответствии с законодательством административный арест не может быть применен к несовершеннолетним, а размер штрафа не должен превышать 10 МРП.

Суд признал подростка виновным и наложил штраф в размере 36 932 тенге на его законного представителя. Постановление не вступило в законную силу и может быть обжаловано.

Ранее сообщалось о другом инциденте. В Астане пассажир напал на стюардессу во время подготовки самолета ко взлету. 

Фото Диана Абдуллаева
Диана Абдуллаева
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