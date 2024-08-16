На одной из известных зон отдыха Балхаша произошло массовое отравление

В Балхаше на одной из самых дорогих баз отравились отдыхающие. 29 человек обратились в больницу с симптомами сильной интоксикации, сообщает Zakon.kz.

Об инциденте стало известно из социальных сетей. Туристы попросили поддержку в распространении информации блогера Дениса Денски.

"Оказалось, что мы не одни такие. В инфекционной больнице сейчас находятся около 20 человек, которые также отдыхали на этой базе отдыха", – говорится в заявлении.

В Управлении здравоохранения Карагандинской области 16 августа 2024 года уточнили, что изначально в инфекционное отделение Многопрофильной больницы Балхаша поступило 14 человек (5 взрослых, 9 детей).

"Общее состояние детей и взрослых средней степени тяжести за счет симптомов интоксикации, кишечного синдрома. Пациентам назначено обследование и лечение, помещены в палаты на динамическое наблюдение в связи с отказом от госпитализации". Пресс-служба Управления здравоохранения Карагандинской области

Позднее, по данным регионального издания eKaraganda.kz, стало известно, что в настоящее время лечение в стационаре получают уже 18 человек, всего за помощью обратилось 29 пострадавших.

Санэпидемиологи Балхаша и Караганды начали расследование обстоятельств массового отравления.

26 июня 2024 года сообщалось, что массовое отравление произошло в детском саду в Туркестанской области. Пациентами районной больницы стали больше 30 детей.