Массовое отравление школьников произошло в Мангистау

В одной из школ Мангистау учащиеся младших классов отравились после обеда в столовой образовательного учреждения, сообщает Zakon.kz.

Как пишет Lada.kz, родители школьников обратились с жалобой после того, как у детей поднялась высокая температура, началась тошнота и рвота.



Согласно заявлению одного из родственников первоклассницы из села Бесшокы, в школе №8 учащиеся 1-4 классов первой смены массово почувствовали себя плохо после возвращения с учебы.



"Моя сестренка вернулась из школы уставшая и сказала, что хочет спать. Когда она проснулась вечером, у нее началась тошнота и поднялась температура до 39,2°C. Мы доставили ее в больницу села Мангистау", – сообщил старший брат девочки.

Родные пострадавшей ученицы первого класса рассказали, что в селе Бесшокы больница переполнена, образовалась очередь. По их словам, там находятся более 50 детей. Очевидцы добавляют, что в медучреждении села Мангистау они также наблюдали 35-40 школьников.

Есть те, кто доставил своих детей в Мангистаускую областную детскую больницу, расположенную в 26 микрорайоне Актау, отмечается в информации издания.

В Управлении здравоохранения региона прокомментировали ситуацию, сообщив, что с вечера 6 сентября в скорую помощь обратились родители 21 ученика школы №8. Дети жаловались на боль в животе, повышение температуры тела.



"По состоянию на 13:15 за медицинской помощью обратились 58 детей. В клинике получают лечение 26 детей, дома находятся под наблюдением 27 детей, в больнице – пятеро", – проинформировали врачи.

Для выяснения причин сложившейся ситуации направлено уведомление в отдел санитарно-эпидемиологического надзора Мангистауской области.

Это не первый подобный случай в регионе. В феврале 2024 года произошло массовое отравлении в селе Бейнеу. Об этом стало известно 25 февраля. Сначала сообщалось о 23 пострадавших, но потом их количество увеличилось до 36. Позднее выяснилось, что все отравившиеся заказывали еду в точке общепита под названием "Али-Ман".