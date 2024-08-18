Какая погода ожидает жителей Астаны, Алматы и Шымкента с 19 по 21 августа
Астана
19 августа: переменная облачность, временами дождь, гроза. Ветер 9-14 м/с. Температура воздуха ночью +11+13°, днем +21+23°.
20 августа: переменная облачность, дождь, гроза. Ветер 9-14, днем порывы до 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +13+15°, днем +18+20°.
21 августа: переменная облачность, ночью и утром – дождь, гроза, днем – переменная облачность, без осадков. Ветер 9-14 м/с. Температура воздуха ночью +11+13°, днем +21+23°.
Алматы
19 августа: ночью переменная облачность, кратковременный дождь, гроза, днем – переменная облачность, без осадков. Ветер 3-8, при грозе порывы 13 м/с. Температура воздуха ночью +15+17°, днем +25+27°.
20 августа: переменная облачность, без осадков. Ветер 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +16+18°, днем +26+28°.
21 августа: ночью переменная облачность, без осадков, днем – переменная облачность, кратковременный дождь, гроза. Ветер 3-8, при грозе порывы 13 м/с. Температура воздуха ночью +18+20°, днем +27+29°.
Шымкент
19 августа: переменная облачность, без осадков. Ветер 8-13 м/с. Температура воздуха ночью +16+18°, днем +30+32°.
20 августа: переменная облачность, без осадков. Ветер 8-13 м/с. Температура воздуха ночью +15+17°, днем +32+34°.
21 августа: переменная облачность, без осадков. Ветер 8-13 м/с. Температура воздуха ночью +17+19°, днем +33+35°.