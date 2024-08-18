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Какая погода ожидает жителей Астаны, Алматы и Шымкента с 19 по 21 августа

Астана, виды города Астаны, достопримечательности Астаны, столица, пейзаж Астаны, Астана летом, лето в Астане, фото - Новости Zakon.kz от 18.08.2024 17:49 Фото: Zakon.kz/Максим Золотухин
Пресс-служба "Казгидромета" предоставила прогноз на 19, 20 и 21 августа в Астане, Алматы и Шымкенте, сообщает Zakon.kz.

Астана

19 августа: переменная облачность, временами дождь, гроза. Ветер 9-14 м/с. Температура воздуха ночью +11+13°, днем +21+23°.

20 августа: переменная облачность, дождь, гроза. Ветер 9-14, днем порывы до 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +13+15°, днем +18+20°.

21 августа: переменная облачность, ночью и утром – дождь, гроза, днем – переменная облачность, без осадков. Ветер 9-14 м/с. Температура воздуха ночью +11+13°, днем +21+23°.

Алматы

19 августа: ночью переменная облачность, кратковременный дождь, гроза, днем – переменная облачность, без осадков. Ветер 3-8, при грозе порывы 13 м/с. Температура воздуха ночью +15+17°, днем +25+27°.

20 августа: переменная облачность, без осадков. Ветер 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +16+18°, днем +26+28°.

21 августа: ночью переменная облачность, без осадков, днем – переменная облачность, кратковременный дождь, гроза. Ветер 3-8, при грозе порывы 13 м/с. Температура воздуха ночью +18+20°, днем +27+29°.

Шымкент

19 августа: переменная облачность, без осадков. Ветер 8-13 м/с. Температура воздуха ночью +16+18°, днем +30+32°.

20 августа: переменная облачность, без осадков. Ветер 8-13 м/с. Температура воздуха ночью +15+17°, днем +32+34°.

21 августа: переменная облачность, без осадков. Ветер 8-13 м/с. Температура воздуха ночью +17+19°, днем +33+35°.

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