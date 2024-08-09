Какая погода ожидает жителей Астаны, Алматы и Шымкента в ближайшие дни

Пресс-служба "Казгидромета" предоставила прогноз на 10, 11 и 12 августа в Астане, Алматы и Шымкенте, сообщает Zakon.kz.

Астана

10 августа: переменная облачность, ночью и утром дождь, гроза. Утром – туман. Ветер северо-западный 9-14, ночью порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +10+12°, днем +16+18°.

11 августа: переменная облачность, без осадков. Ночью и утром – туман. Ветер северо-восточный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +8+10°, днем +18+20°.

12 августа: переменная облачность, днем дождь, гроза. Ветер юго-восточный 9-14, при грозе порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +12+14°, днем +21+23°.

Алматы

10 августа: переменная облачность, днем кратковременный дождь, гроза. Ветер юго-западный 3-8, при грозе порывы 18 м/с. Температура воздуха ночью +23+25°, днем +31+33°.

11 августа: переменная облачность, кратковременный дождь, гроза. Ветер западный 3-8, при грозе порывы 13 м/с. Температура воздуха ночью +20+22°, днем +30+32°.

12 августа: переменная облачность, утром и днем кратковременный дождь, гроза. Ветер северо-западный 3-8, при грозе порывы 13 м/с. Температура воздуха ночью +18+20°, днем +30+32°.

Шымкент

10 августа: переменная облачность, без осадков. Ветер северо-западный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +21+23°, днем +33+35°.

11 августа: переменная облачность, без осадков. Ветер северо-западный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +18+20°, днем +33+35°.

12 августа: переменная облачность, ночью и утром кратковременный дождь, гроза. Ветер северо-западный 8-13, ночью порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +21+23°, днем +33+35°.

Ранее сообщалось, что алматинцы третью неделю изнывают от жары, которая пришла на смену проливным дождям. Zakon.kz обратился к специалистам, чтобы разобраться, были ли аномалией такие погодные проявления в южной столице и последуют ли какие-то климатические изменения.