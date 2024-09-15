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Какая погода ожидает жителей Астаны, Алматы и Шымкента с 16 по 18 сентября

Астана, виды города Астаны, новостройки, жилые дома, виды города Астаны, фото - Новости Zakon.kz от 15.09.2024 18:01 Фото: pixabay
Пресс-служба РГП "Казгидромет" предоставила прогноз погоды на 16, 17 и 18 сентября в Астане, Алматы и Шымкенте, сообщает Zakon.kz.

Астана

16 сентября: ночью переменная облачность, дождь. Днем переменная облачность, без осадков. Ветер 9-14 ночью порывы до 15-18 м/с. Температура воздуха ночью +5+7°, днем +11+13°.

17 сентября: переменная облачность, без осадков. Ветер 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +2+4°, днем +11+13°.

18 сентября: переменная облачность, без осадков. Ветер 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +2+4°, днем +12+14°.

Алматы

16 сентября: переменная облачность, без осадков. Ветер 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +10+12°, днем +22+24°.

17 сентября: ночью переменная облачность, без осадков. Днем переменная облачность, временами дождь, гроза. Ветер 3-8 при грозе порывы до 13 м/с. Температура воздуха ночью +10+12°, днем +18+20°.

18 сентября: ночью переменная облачность, временами дождь. Днем переменная облачность, без осадков. Ветер 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +8+10°, днем +20+22°.

Шымкент

16 сентября: переменная облачность, без осадков. Ветер 8-13 м/с. Температура воздуха ночью +12+14°, днем +26+28°.

17 сентября: ночью переменная облачность, без осадков. Днем переменная облачность, во второй половине дня дождь, гроза. Ветер 8-13, ночью порывы до 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +13+15°, днем +25+27°.

18 сентября: переменная облачность, без осадков. Ветер 8-13 м/с. Температура воздуха ночью +12+14°, днем +26+28°.

Ранее синоптики рассказали, какая погода ожидает казахстанцев на протяжении всего сентября.

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