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Жители двух сел брали кредиты для участкового, чтобы он проигрывал деньги на ставках

Полиция, полицейский, полицейские, патрульная полиция, патруль, участок полиции, сотрудник полиции, сотрудники полиции, фото - Новости Zakon.kz от 19.08.2024 12:32 Фото: polisia.kz
В Денисовском районном суде Костанайской области рассмотрели уголовное дело в отношении бывшего участкового, обвиненного в мошенничестве, сообщает Zakon.kz.

Как рассказали в Костанайском областном суде, с октября 2022 года по июнь 2023 года капитан полиции в селах Перелески и Крымское под разными выдуманными предлогами убеждал сельчан оформить на себя кредиты.

"Похищенные таким образом денежные средства подсудимый К. использовал в качестве ставок на играх в букмекерской конторе и в пяти лотерейных клубах Loto Club, где их проигрывал, а также частично оплачивал имевшиеся у него задолженности перед другими гражданами. Общая сумма материального ущерба составила более 31 млн тенге", – сообщили в суде.

В суде подсудимый вину признал, в содеянном раскаялся. Большинство потерпевших просили суд не лишать его свободы.

"С учетом личности подсудимого, характера и степени общественной опасности совершенного деяния, всех обстоятельств дела и отсутствия возмещения материального ущерба потерпевшим, суд назначил К. наказание в виде лишения свободы сроком на три года один месяц в учреждении уголовно-исполнительной системы средней безопасности", – отмечено в сообщении суда.

Также осужденный лишен специального звания "капитан полиции".

Гражданские иски потерпевших удовлетворены.

Приговор не вступил в законную силу.

В июле 2024 года мы рассказывали о приговоре офицеру, который проигрался на ставках и сдал имущество воинской части в ломбард.

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