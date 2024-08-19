Жители двух сел брали кредиты для участкового, чтобы он проигрывал деньги на ставках

В Денисовском районном суде Костанайской области рассмотрели уголовное дело в отношении бывшего участкового, обвиненного в мошенничестве, сообщает Zakon.kz.

Как рассказали в Костанайском областном суде, с октября 2022 года по июнь 2023 года капитан полиции в селах Перелески и Крымское под разными выдуманными предлогами убеждал сельчан оформить на себя кредиты.

"Похищенные таким образом денежные средства подсудимый К. использовал в качестве ставок на играх в букмекерской конторе и в пяти лотерейных клубах Loto Club, где их проигрывал, а также частично оплачивал имевшиеся у него задолженности перед другими гражданами. Общая сумма материального ущерба составила более 31 млн тенге", – сообщили в суде.

В суде подсудимый вину признал, в содеянном раскаялся. Большинство потерпевших просили суд не лишать его свободы.

"С учетом личности подсудимого, характера и степени общественной опасности совершенного деяния, всех обстоятельств дела и отсутствия возмещения материального ущерба потерпевшим, суд назначил К. наказание в виде лишения свободы сроком на три года один месяц в учреждении уголовно-исполнительной системы средней безопасности", – отмечено в сообщении суда.

Также осужденный лишен специального звания "капитан полиции".

Гражданские иски потерпевших удовлетворены.

Приговор не вступил в законную силу.

В июле 2024 года мы рассказывали о приговоре офицеру, который проигрался на ставках и сдал имущество воинской части в ломбард.