Инвестиционный каркас Павлодарского региона: Экибастуз становится индустриальным центром

Инвестиционный пул Павлодарской области сегодня впечатляет масштабами: в него вошли 140 проектов общей стоимостью 7,4 трлн тенге, сообщает Zakon.kz.

На очередном заседании Регионального инвестиционного штаба в акимате Павлодарской области обсудили приоритетные проекты, которые должны стать драйвером диверсификации экономики региона.

По информации пресс-службы акимата Павлодарской области, ключевым пунктом повестки заседания стало обсуждение предложений акимата Экибастуза о включении новых проектов в План развития региона.

Экибастуз вышел из статуса моногорода и сегодня формируется как индустриальный центр с упором на глубокую переработку, энергетику и цифровую экономику. В общенациональном пуле по городу уже реализуется 21 проект на сумму 6,4 трлн тенге. Дополнительно на заседании инвестштаба предложено включить еще восемь инициатив общей стоимостью свыше 500 млрд тенге. Они предусматривают создание около тысячи постоянных рабочих мест и более двух тысяч – на этапе строительства.

Проекты охватывают четыре ключевых направления. В цифровой сфере запланировано строительство Долины центров обработки данных с инвестициями в размере 196 млрд тенге и созданием 250 рабочих мест.

Как подчеркнул аким Павлодарской области Асаин Байханов, реализация проекта по созданию Долины ЦОДов позволит интегрировать регион в глобальный цифровой рынок. В промышленном блоке предусмотрено строительство алюминиевого завода, объектов по обогащению угля и производству полукокса. Совокупный объем инвестиций по этим направлениям превышает 200 млрд тенге. Речь идет о переходе от сырьевой модели к выпуску продукции с высокой добавленной стоимостью.

В энергетическом блоке предусмотрено строительство ТЭЦ мощностью 350 МВт и станции на отходящих газах мощностью 100 МВт. Ввод 450 МВт новой генерации создаст необходимый резерв для дальнейшего промышленного роста. Дополнительно запланированы строительство асфальтобетонного завода и автозаправочного комплекса, которые будут обеспечивать устойчивую работу экономики. По оценкам специалистов, реализация этих проектов позволит увеличить объем промышленного производства Экибастуза с нынешних 1,6 трлн до более чем 2 трлн тенге, обеспечив рост на 25-30%. Дополнительные налоговые поступления в бюджет города прогнозируются на уровне 8-12 млрд тенге.

"Речь идет не о разрозненных проектах, а о формировании нового индустриального каркаса Экибастуза с современной энергетикой, глубокой переработкой и цифровой инфраструктурой", – отметил Асаин Байханов.

Аким Павлодарской области в ходе обсуждения остановился на необходимости детальной проработки всех инициатив. Особое внимание он обратил на готовность инженерно-коммуникационной инфраструктуры для будущей Долины центров обработки данных, а также на обеспечение проектов квалифицированными кадрами.

Кроме того, на заседании Регионального инвестиционного штаба рассмотрели инфраструктурный проект АО "НК "Қазақстан темір жолы" в рамках программы "Доступное жилье" для сотрудников компании. Стоимость проекта составляет 2,6 млрд тенге, реализация запланирована на 2026-2027 годы. В рамках инициативы компания построит девятиэтажный многоквартирный дом на 108 квартир в чистовой отделке.

Аким Павлодарской области отметил высокую социальную значимость инициативы по обеспечению жильем работников рабочих профессий. С учетом сжатых сроков реализации проекта глава региона поручил ускорить выдачу технических условий для подключения объекта к городским инженерным сетям. Речь идет о земельном участке по адресу: г. Павлодар, ул. Бакинская, 13/1.

Подводя итоги заседания, аким области дал ряд поручений: вынести все рассмотренные проекты на ближайшее заседание Регионального координационного совета, до 10 апреля провести заседание РКС и проработать меры государственной поддержки, до 15 апреля обеспечить подписание детальных дорожных карт с инвесторами, а также рассмотреть вопрос включения объектов в генеральный план.