Спецоперацию по задержанию поджигателя фуры с тетрадями провели в Казахстане

В Актюбинской области сотрудники полиции задержали подозреваемого в поджоге машины со школьными тетрадями, сообщает Zakon.kz.

В пресс-службе Департамента полиции региона 21 августа 2024 года рассказали, что мужчина более двух месяцев после совершения преступления находился в розыске.

"В начале лета в Мартукском районе сгорел грузовик Mercedes-Benz, груженный 20 тоннами школьных тетрадей. Полицейские Актюбинской области установили подозреваемого. Им оказался житель того же района, который из личных неприязненных отношений совершил поджог фуры и скрылся. Причиненный ущерб составил более 54 млн тенге", – сообщили в ДП.

Сотрудники полиции установили местонахождение разыскиваемого и провели мероприятия по его задержанию.

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