#Референдум-2026
#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
#Спецпроекты
Логотип Новости спорта Новости спорта
+16°
$
482.33
557.57
5.74
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Референдум-2026
#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
#Спецпроекты
Логотип Новости спорта Новости спорта
+16°
$
482.33
557.57
5.74
Происшествия

Намеренно открыл газ: появились кадры задержания поджигателя в Шахтинске

Спецоперация в Карагандинской области , фото - Новости Zakon.kz от 23.03.2026 18:15 Фото: скриншот видео
В Шахтинске полицейские задержали подозреваемого в поджоге квартиры. 40-летний мужчина намеренно открыл газовый баллон и устроил пожар в многоэтажке, передает Zakon.kz.

Об этом 23 марта 2026 года сообщили в пресс-службе Департамента полиции Карагандинской области. По данным ведомства, рискуя жизнью, стражи порядка эвакуировали жильцов и пошли на штурм.

Несмотря на угрозу взрыва, злоумышленник был обезврежен.

"Возбуждено уголовное дело, ведутся следственные действия. Подозреваемый находится в больнице под охраной", – рассказали в полиции.

Ночью 23 марта 2026 года в городе Шахтинске произошел взрыв газовоздушной смеси бытового газового баллона, что привело к пожару. Пострадали 8 человек, включая 5 полицейских.

Известно, что силами спасателей по лестничному маршу эвакуированы 5 человек с верхних этажей. До прибытия пожарных сотрудники полиции также эвакуировали жителей, остальные жильцы покинули здание самостоятельно.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Канат Болысбек
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: