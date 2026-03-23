Намеренно открыл газ: появились кадры задержания поджигателя в Шахтинске

В Шахтинске полицейские задержали подозреваемого в поджоге квартиры. 40-летний мужчина намеренно открыл газовый баллон и устроил пожар в многоэтажке, передает Zakon.kz.

Об этом 23 марта 2026 года сообщили в пресс-службе Департамента полиции Карагандинской области. По данным ведомства, рискуя жизнью, стражи порядка эвакуировали жильцов и пошли на штурм.

Несмотря на угрозу взрыва, злоумышленник был обезврежен.

"Возбуждено уголовное дело, ведутся следственные действия. Подозреваемый находится в больнице под охраной", – рассказали в полиции.

Ночью 23 марта 2026 года в городе Шахтинске произошел взрыв газовоздушной смеси бытового газового баллона, что привело к пожару. Пострадали 8 человек, включая 5 полицейских.

Известно, что силами спасателей по лестничному маршу эвакуированы 5 человек с верхних этажей. До прибытия пожарных сотрудники полиции также эвакуировали жителей, остальные жильцы покинули здание самостоятельно.